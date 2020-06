Migrationsbeauftragte: Rassismus auch in Niedersachsen verwurzelt

Teilnehmer einer Demonstration gegen Rassismus und Polizeigewalt protestieren am Freitag vor dem US-Konsulat am Hamburger Alsterufer. Statt der angekündigten 250 Teilnehmer nahmen etwa 1.500 Menschen teil.

Niedersachsens Migrationsbeauftragte Doris Schröder-Köpf hat die geplanten Demonstrationen gegen Rassismus und Polizeigewalt unterstützt. „Rassismus und fremdenfeindliche Diskriminierung sind ein fest verwurzeltes Problem in unserer gesamten Gesellschaft, auch in Niedersachsen“, sagte die SPD-Politikerin am Freitag.

Am Samstag mehrere „Black-Lives-Matter“-Demonstrationen in Niedersachsen

„Jeden Tag werden Menschen wegen ihres Aussehens oder ihrer Herkunft benachteiligt, schikaniert, diskriminiert.“ Eine demokratische und aufgeklärte Gesellschaft dürfe das nicht zulassen.

Auslöser für die aktuellen Demonstrationen gegen Rassismus, Polizeigewalt und soziale Ungerechtigkeit in den USA und vielen anderen Ländern ist der Tod des Afroamerikaners George Floyd nach einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis.

Laut Niedersachsens Flüchtlingsrat sind am Samstag in mehreren Städten Demonstrationen geplant – so etwa in Braunschweig, Hannover, Hildesheim und Göttingen. (dpa/red)

