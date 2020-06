Salafisten kapern E-Mail-Verteiler von TU-Psychologen

Martin Lippert blieb „die Spucke weg“, als er Mitte Mai in sein Postfach schaute. Über den E-Mailverteiler, in dem er seit seinem Psychologiestudium an der Technischen Universität Braunschweig (TU) registriert ist, erhielt er nun Mails mit Werbung für salafistische Inhalte. In einer davon versucht die vermeintliche Absenderin „Khaula Wehbe“, Studenten unter einem Vorwand zu einem persönlichen Treffen zu bewegen. Dass ausgerechnet auf diesem Kommunikationskanal, der normalerweise dem Informationsaustausch im Studium dient, ultra­konservative islamische Extremisten unterwegs sind, hat den 37-Jährigen alarmiert. Deshalb hat er sich an unsere Zeitung gewandt. Zwar hat das Institut für Psychologie bereits reagiert. Trotzdem insistiert Lippert: „Aus meiner Sicht kann das nicht institutsintern ad acta gelegt werden.“

Dass es sich um Anwerbeversuche von Salafisten handelt, darauf deuten klar die von „Khaula Wehbe“ verschickten Links. Klickt man darauf, erscheinen professionell und ansprechend gestaltete Webseiten. Als ihr Urheber wird ein „Osoul Center“ in der saudischen Hauptstadt Riad genannt. Multimedial wird hier für „den Islam, den Koran und die Scharia“ geworben. Verurteilt werden – außer dem Schiitentum – „moderne, intellektuelle Irrlehren“, gegen die man sich mit einem „Schutzschild“ wappnen müsse. Auf den ersten Blick lesen sich die Texte gefällig und friedfertig. Auf den zweiten erlauben sie aber keinen Zweifel an der vertretenen Lesart des sunnitischen Islam.

Eine Spur führt nach Saudi-Arabien

Das Landesamt für Verfassungsschutz stuft die verlinkten Websites, auf denen auch Videos bekannter Islamisten zu sehen sind, als „extremistisch“ ein. Dass die Inhalte der Webseiten in deutscher und englischer Sprache auf Nicht-Muslime zugeschnitten sind, schreiben die Autoren dort selbst. Auch wenn nicht erkennbar ist, wer hinter dem „Osoul Center“ steckt – weist die Spur ins Königreich Saudi-Arabien mit der Staatsreligion des Wahhabismus. „Von dort verfolgen zahlreiche Organisationen und Personen aus ihrem religiösen Verständnis heraus das Ziel, diese im Wesentlichen mit dem Salafismus identische Ideologie weltweit zu verbreiten“, schreibt der Verfassungsschutz über die mutmaßlichen Hintergründe.

„Der Absender hat Insiderwissen“

Lippert besorgt vor allem, wie gut die Verfasser der Mails offenbar ihre Zielgruppe kennen. „Khaula Wehbe“ bittet die angesprochenen Studierenden, an einer wissenschaftlichen Studie – angeblich für eine Masterarbeit – teilzunehmen. Inspiriert von der Geschichte Kains und Abels solle der Nutzen von Intuition und logischem Denken untersucht werden, heißt es.

Einerseits liefert die Mail eine eigenwillig-fragwürdige Interpretation der alttestamentarischen Geschichte. Andererseits wird sie sehr konkret, was die angebliche Studie angeht: „Da bekommt ihr 10 Fragen, die ihr entweder logisch oder intuitiv lösen könnt. Für jede Frage habt ihr nur 30 Sekunden Zeit.“ Dann, heißt es, müssten die Probanden einen Fragebogen ausfüllen. Hierfür würden die Teilnehmer zwar „keine VP-Stunden“ erhalten, dafür jedoch „Süßigkeiten in Großzügigkeit“. Der Verweis auf „VP-Stunden“ – sogenannte Versuchspersonenstunden, die Psychologie-Studenten für Teilnahmen an institutsinternen Studien testiert bekommen – frappiert Lippert besonders: „Das ist eindeutig Instituts-Sprech. Wer das schreibt, der hat Insiderwissen. Die Frage ist: Woher?“ Zwar mache der Inhalt der Mail stutzig, auch offenbare sie deutliche sprachliche Schwächen. Trotzdem: „Dass da etwas nicht stimmt, erkennt man auch als Institutsangehöriger erst auf den zweiten Blick.“

Lippert, der als Psychotherapeut in Basel arbeitet und sich mit Sekten-Aufklärung beschäftigt hat, hält diese Mails für brandgefährlich: „Solche Methoden der Ansprache kennt man bisher vor allem von Scientology.“ Das gelte etwa für die Strategie, Zweifel an der klassischen Wissenschaft gezielt für eigene Zwecke auszunutzen. Die Adressaten würden „ahnungs- und daher arglos mit einer Ideologie konfrontiert, deren Anwerber sehr freundlich, hilfsbereit und geradezu kumpelhaft daherkommen“.

Das Coronavirus als „Strafe Gottes“

Die TU hat auf die Mails reagiert – gleich mehrfach. Die unmittelbare Antwort kam vom TU-Psychologieprofessor Mark Vollrath. An alle Mitglieder des Verteilers schickte er eine Warnmail mit Informationen der Behörden zum Salafismus und mit Links zu psychotherapeutischen Hilfsangeboten. „Gerade die aktuelle Corona-Pandemie stellt ohne Frage auch eine psychische Belastung dar und uns alle vor viele offene Fragen“, schreibt er. „Umso wichtiger ist es, dass wir in solchen Zeiten auf uns und auf andere besonders aufpassen“. Lippert sieht in den Salafisten-Mails den perfiden Versuch, persönliche Krisen auszunutzen, um „einen Fuß in die Tür“ zu bekommen.

Der Verfassungsschutz warnt, Salafisten deuteten die Corona-Pandemie in ihrem Sinne: „Der überwiegende Erklärungsansatz ist, dass es sich bei dem Virus um eine Strafe Gottes für Ungläubige handle. Solche einfachen Erklärungsansätze sprechen gerade psychisch labile Menschen an.“ Auch auf den in den Mails verlinkten Webseiten finden sich solche „Erklärungen“ der Pandemie. „Immer wieder“, so der Verfassungsschutz, könne „beobachtet werden, dass sich entsprechende Personen angesprochen fühlen und teilweise auch rekrutiert werden“.

TU Braunschweig: „Wir nehmen das ausgesprochen ernst“

Wie geht die TU als Ganze nun mit dem Thema um? „Wir nehmen das ausgesprochen ernst“, sagt Sprecherin Regina Eckhoff. „Wir nehmen diese Mails zum Anlass, all unsere Mitglieder darauf hinzuweisen, dass extremistische Strömungen Krisenzeiten wir diese für ihre Zwecke zu nutzen versuchen.“ Man appelliere an die „erhöhte Aufmerksamkeit“ und werde, wie Vollrath, auf „Hilfsangebote“ hinweisen.

Zudem will die TU „überall dort, wo nötig, hilfreich und noch nicht geschehen“, neue geschlossene Mail-Verteiler schaffen. So soll ausgeschlossen werden, dass Außenstehende intern gedachte Kanäle erneut missbrauchen. TU-Sprecherin Eckhoff betont aber auch, bei der alten Mailingliste – beim Anbieter Yahoo – habe es sich nicht um einen offiziellen Kommunikationskanal der TU gehandelt. Und: „Grundsätzlich begrüßen wir, dass sich TU-Angehörige und Externe auf diese Art vernetzen.“

Wer steckt hinter „Khaula Wehbe“?

Möglichkeiten, nachzuforschen, wer hinter „Khaula Wehbe“ steckt, sieht Eckhoff nicht. Vollrath sagt, eine Psychologiestudentin dieses Namens gebe es an seinem Institut nicht. Wie auch Lippert vermutet er, dass es sich um eine erfundene Identität handelt. Dass in den Mails Begriffe aus dem Fachjargon von Psychologiestudenten verwendet werden, sieht Vollrath nicht als Indiz dafür, dass echte Studenten dahinter stecken. „Jeder, der diesen Verteiler regelmäßig liest, kann sich die gängigen Formulierungen aneignen.“

Der Verfassungsschutz dagegen hält durchaus für wahrscheinlich, dass die Mails von Studenten stammen. Salafisten würden häufig ihr eigenes „persönliches Umfeld als primäres Missionsfeld“ ansehen, schreibt die Behörde. „Deshalb liegt nahe, dass salafistische Studenten auch im Kontext von Universitäten entsprechende Anwerbe-Versuche durchführen.“