Niedersachsen: Ab Mittwochmittag sind Gewitter möglich

Dieses Archivfoto zeigt Gewitterwolken über Berlin. In Niedersachsen und Bremen steigt die Wahrscheinlichkeit eines Gewitters am Mittwochmittag.

Niedersachsen und Bremen gibt es ab Mittwochmittag womöglich Gewitter. Das schreibt der Deutsche Wetterdienst (DWD) auf seiner Webseite.

Auf Schwüle folgt kalte Luft

In eine Tiefdruckzone über Mitteleuropa gelangt laut DWD heute vorübergehend schwülwarme Luft nach Niedersachsen und Bremen. Nachfolgend setze sich unbeständiges und kühles Wetter durch. Die Temperaturen erreichen 26 bis 27 Grad.

Ab Mittag ist Gewitter mit Hagel und Starkregen nicht ausgeschlossen

Die Wahrscheinlichkeit für die Entwicklung von Schauern und Gewittern steigt ab Mittwochmittag, schreibt der DWD. Dabei seien punktueller Starkregen mit Mengen bis 25 beziehungsweise 40 Litern pro Quadratmetern in kurzer Zeit sowie kleinkörniger Hagel und stürmische Böen oder Sturmböen zwischen 65 und 85 Stundenkilometern möglich.

Ab Donnerstag wird das Wetter in Niedersachsen nass-kühl

In der Nacht zum Donnerstag sinken die Temperaturen auf 12 bis 14 Grad, es kann schauerartigen Regen geben. Am Donnerstag gibt es einen Temperatursturz, es werden nur noch 16 Grad erreicht. Es gibt Regen, der gebietsweise auch kräftiger ausfallen kann. Auch am Freitag geht es laut DWD kühl und regnerisch weiter.