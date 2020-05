Corona-Pandemie: 76 Menschen im Landkreis Göttingen erkrankt

Abstrichproben von Covid-19-Patienten werden in einem Labor analysiert (Symbol).

76 Personen sind in Stadt und Landkreis Göttingen am Corona-Virus erkrankt, damit eine mehr als am Vortag. Das meldet die Verwaltung des Göttinger Landkreises mit Stand vom Donnerstag, 28. Mai, um 16.01 Uhr.

Die Gesamtzahl bestätigter Infektionen steigt auf 850 (+3); davon sind 179 in der Stadt Göttingen gemeldet, 671 im weiteren Kreisgebiet. 700 (+2) Personen sind wieder von der Infektion genesen, 74 Menschen sind in Verbindung mit einer Erkrankung an Covid-19 gestorben.

Die Zahlen der Kommunen

Die Fallzahlen in den Städten und Gemeinden (Gesamtzahl Infizierte / aktuell Erkrankte):

Flecken Adelebsen (6 / 2)

Gemeinde Bad Grund (Harz) (45 / 4)

Stadt Bad Lauterberg im Harz (83 / 6)

Stadt Bad Sachsa (76 / 4)

Flecken Bovenden (7 / 2)

Samtgemeinde Dransfeld (12 / 0)

Stadt Duderstadt (25 / 1)

Gemeinde Friedland (2 / 0)

Samtgemeinde Gieboldehausen (21 / 5)

Gemeinde Gleichen (6 / 0)

Stadt Göttingen (179 / 19)

Stadt Hann. Münden (16 / 0)

Samtgemeinde Hattorf am Harz (43 / 5)

Stadt Herzberg am Harz (207 / 10)

Stadt Osterode am Harz (97 / 12)

Samtgemeinde Radolfshausen (2 / 0)

Gemeinde Rosdorf (14 / 5)

Gemeinde Staufenberg (5 / 1)

Gemeinde Walkenried (4 / 0)