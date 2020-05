Rekordwanderer „Brocken-Benno“ feiert 88. Geburtstag auf Gipfel

Schierke am Brocken. Am Freitag wird „Brocken Benno“ 88 Jahre alt. An diesem Tag erklimmt er zum 8888. Mal den Brocken. Eine Krebserkrankung und Corona hindern ihn nicht.

Der als „Brocken-Benno“ bekannte Rekordwanderer Benno Schmidt feiert seinen 88. Geburtstag am Freitag (11 Uhr) auf dem Gipfel des Brockens. Dort soll ihm zudem eine Urkunde über 8888 Aufstiege auf den mit 1141 Metern höchsten Berg im Harz übergeben werden. „Ich freue mich, es ist schon etwas Besonderes, auch wenn ich mir den Tag ganz anders vorgestellt hatte“, sagte Schmidt der Deutschen Presse-Agentur.

„Brocken-Benno“ hält sich an Corona-Regeln

Die Wanderlegende ist an Krebs erkrankt und musste bereits dreimal operiert werden. Deswegen wird er an diesem Tag auf den Gipfel gefahren werden. „Brocken-Benno“ kündigte zudem an, sich auch an diesem Tag wegen der Corona-Pandemie an Hygieneregeln zu halten und mit Freunden und Bekannten auf Abstand zu feiern. Als er seinen Geburtstag geplant habe, sei weder der Krebs noch Corona ein Thema gewesen.

„Der Brocken ist bleibt für mich ein Symbol der Freiheit und der Einheit“

Schmidt hat es mit seinen Tausenden Auf- und Abstiegen mehrfach ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft. Der Berg war bis zum Fall der Mauer militärisches Sperrgebiet. Seit 1961 war er für Wanderer tabu. Schmidt hat bereits oft erzählt wie er, am 3. Dezember 1989 dabei war, als der Brocken erstmalig wieder von Besuchern bestiegen werden konnte. „Der Brocken ist bleibt für mich ein Symbol der Freiheit und der Einheit“, sagt er auch mehr als 30 Jahre nach dem Mauerfall. dpa