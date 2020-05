Das Wetter in Niedersachsen zeigt sich am Mittwoch überwiegend bewölkt (Symbolbild).

Hannover. Am Mittwoch zeigt sich das Wetter überwiegend bewölkt. Am Himmelfahrtsdonnerstag kann sich das laut Deutschem Wetterdienst ändern.

Wetterdienst: Überwiegend bewölktes Wetter in Niedersachsen

Das Wetter in Niedersachsen zeigt sich am Mittwoch überwiegend bewölkt. Am Morgen gibt es vielerorts noch Nebelfelder, die sich im Laufe des Vormittags auflösen. Im Nordosten des Landes wird es laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bei lockerer Bewölkung etwas heiterer. Die Temperaturen steigen bei schwachem Wind auf bis zu 22 Grad.

Wetter an Himmelfahrt: bis zu 27 Grad

Am Himmelfahrtsdonnerstag ist das Wetter nach Auflösung von Frühnebel insgesamt heiter bis wolkig. Bei Temperaturen von bis zu 27 Grad wird es deutlich wärmer als an den Vortagen. dpa