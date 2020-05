Niedersachsen: Kein Sonderweg bei Quarantäne nach Auslandsreise

Niedersachsen will sich an

Nach der Aufhebung der Quarantänepflicht für Einreisende aus dem Ausland durch das niedersächsische Oberverwaltungsgericht will das Land keinen Sonderweg gehen. Beratungen von Bund und Ländern zur Fortdauer und Form einer Quarantänepflicht für Menschen, die nach einer Auslandsreise nach Deutschland zurückkehren oder von dort einreisen, sollten abgewartet werden, sagte ein Sprecher des Sozialministeriums am Mittwoch in Hannover.

Das Gericht hatte die in der niedersächsischen Corona-Verordnung aufgenommene Pflicht außer Kraft gesetzt, sich nach einem mehr als zweitägigen Aufenthalt im Ausland in Quarantäne zu begeben.

Quarantäne-Entscheidung liegt bei Ländern

Davon unabhängig empfahl Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) den Bundesländern am Mittwoch, die bislang geltende Regel, dass auch wer aus einem europäischen Nachbarland einreist, für zwei Wochen in Quarantäne muss, aufzuheben.

Die Pflicht sollte nach Einschätzung des Ministeriums künftig nur noch für Menschen gelten, die sich zuvor in Drittstaaten aufgehalten haben – also beispielsweise nicht mehr für Deutsche, die aus Frankreich einreisen oder aus den Niederlanden. Die Entscheidung über die Quarantäne liegt allerdings bei den Ländern.

Kontrollen an deutschen Grenzen werden gelockert

Seehofer kündigte an, dass die wegen der Corona-Pandemie eingeführten Kontrollen an der deutschen Grenze von diesem Samstag an schrittweise gelockert werden sollen. Auf touristische Reisen ins Ausland sollen die Bundesbürger in den kommenden Wochen weiter verzichten. Die Grenze zwischen Niedersachsen und den Niederlanden hatten Polizisten beider Länder mit dem Ziel kontrolliert, um Menschen von unnötigen Reisen in das jeweilige Nachbarland abzubringen. dpa