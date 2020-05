Helios Klinik in Herzberg geht zu Regelversorgung über

Seit Mittwoch können Krankenhäuser in Niedersachsen wieder planbare Operationen und ambulante Eingriffe vornehmen, die aufgrund der Corona-Pandemie entsprechend der Vorgaben von Bund und Ländern zurückgestellt wurden. „Wir begrüßen diesen Entschluss: Der schrittweise Wiedereinstieg in die Regelversorgung ist wichtig für unsere Patienten“, sagt dazu Johannes Richter, Helios-Klinikgeschäftsführer in Herzberg.

Oberste Priorität bei der Wiederaufnahme des Klinikbetriebs sei es, die Sicherheit der Patienten jederzeit zu gewährleisten. Basierend auf den Vorgaben von Bund und Ländern habe die Helios Klinik Herzberg deshalb ein Konzept für das schrittweise, sinnvolle, und für die Patienten sichere Hochfahren des Klinikbetriebs entwickelt. „Eine Normalität, wie sie vor Corona herrschte, wird es dabei im Krankenhaus wie auch anderen Bereichen des öffentlichen Lebens noch nicht geben“, so Richter.

Klinik geteilt

Die Klinik bleibe weiter in Bereiche für Covid-19-Patienten, Verdachtsfälle und Non-Covid-Fälle geteilt. Die Trennung beginne unverändert bereits in der Zentralen Notaufnahme. „Bei jedem Patienten erfolgt ein Covid-19-spezifisches Screening und eine Testung auf das Virus. Die Hygiene- und Isolierungsmaßnahmen entsprechen konsequent den Vorgaben und aktuellen Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts und der Maßgabe des Landes“, so Richter weiter. Bei einer möglichen Zweier-Belegung von Zimmern sei der Abstand der Betten so bemessen, dass ein Kopf-Abstand von 2 Metern eingehalten wird. Entsprechend der Vorgaben des Landes halte man dabei 25 Prozent der Intensivkapazitäten und 20 Prozent der Behandlungskapazität auf Normalstation für Patienten mit einer Covid-19-Erkrankung frei.

„Wir haben für nächste Woche einige Patienten, deren Eingriffe wir zurückstellen mussten, für OP-Termine bestellt bzw. mit Patienten Termine für die nächste Zeit vereinbart. Grundsätzlich gilt, dass wir die Sprechstunden in den Fachbereichen unserer Klinik langsam wieder aufnehmen. Termine können über die Sekretariate vereinbart werden. Für akute Notfälle ist die Notaufnahme rund um die Uhr besetzt“, sagt Richter weiter.

Verhaltensregeln

Die Patienten haben auch weiterhin einige Verhaltensregeln zu befolgen, um den Klinikaufenthalt so sicher wie möglich zu gestalten: So müsse beispielsweise in der gesamten Klinik ein Mund-Nasenschutz getragen und eine Covid-19-spezifische Anamnese mit Fragen zum Auftreten von Erkältungssymptomen vor dem Klinikaufenthalt und zum Kontakt zu infizierten Personen beantwort werden. Weitere Regeln betreffen die Hygiene- sowie die Abstandsvorgaben.

Die Helios Klinik Herzberg habe bei der Versorgung von infizierten Patienten eine wichtige Rolle in der Region übernommen. Insgesamt seien seit Ende März über 100 Covid-19-Patienten behandelt worden. Aktuell werden in der Klinik sechs Covid-19-Patienten versorgt, sagt Johannes Richter abschließend. rtl