Lkw-Fahrer starb bei Unfall auf A2 bei Hannover

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 2 bei Hannover ist am Donnerstag ein Lkw-Fahrer tödlich verunglückt. Der Mann war an einem Stauende auf einen stehenden Laster aufgefahren, wie eine Polizeisprecherin am Abend sagte.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Details zum Unfallhergang und weitere Angaben zum Opfer machte sie zunächst nicht. Die Autobahn wurde zwischen dem Dreieck Hannover-West und der Anschlussstelle Hannover-Langenhagen in Richtung Berlin gesperrt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. dpa