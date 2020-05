Das Wetter in Niedersachsen und Bremen zeigt sich am Mittwoch teils heiter, teils wolkig (Symbolbild).

Hannover. Am Mittwoch zeigt sich das Wetter laut Deutschem Wetterdienst teils heiter, teils wolkig. Es werden Höchsttemperaturen bis 17 Grad erwartet.

Deutscher Wetterdienst: Es bleibt trocken in Niedersachsen

Das Wetter in Niedersachsen und Bremen zeigt sich am Mittwoch teils heiter, teils wolkig. Im Tagesverlauf bleibt es trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwochmorgen mitteilte. Auf den Inseln werden Höchsttemperaturen um 12 Grad, ansonsten 14 bis 17 Grad erwartet. Der Wind wehe nur schwach bis mäßig.

In der Nacht bleibt es überwiegend klar und trocken

In der Nacht zu Donnerstag bleibt es laut DWD überwiegend klar und trocken. Die Tiefstwerte reichen von 8 Grad auf den Inseln bis 6 Grad an der Elbe. In der Südwesthälfte müsse mit leichtem Bodenfrost gerechnet werden. dpa