Wetterdienst: Kühle Temperaturen und Regen zum Wochenstart

Hannover. Die Temperaturen liegen bei 11 Grad an der Küste und 15 Grad im Binnenland. Am Dienstag herrscht im Osten Niedersachsens erhöhtes Schauerrisiko.

Die neue Woche startet in Niedersachsen mit Regen und für Mai eher kühlen Temperaturen. Besonders im Süden und in der Mitte des Landes kommt es verbreitet zu Regen, der Norden ist nur punktuell betroffen, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes am Montagmorgen mitteilte.

Wetter in Niedersachsen: Temperaturen zwischen 11 und 15 Grad

An der Nordseeküste und in Nordfriesland kann es Windböen geben. Die Temperaturen liegen bei 11 Grad an der Küste und 15 Grad im Binnenland. Am Abend und in der Nacht zum Dienstag lockert es auf, die Temperaturen fallen auf ein bis fünf Grad, gebietsweise kann es zu leichtem Frost in Bodennähe kommen.

Erhöhtes Schauerrisiko im Osten des Landes

Am Dienstag beherrscht ein eher freundlicher Sonne-Wolken-Mix das Wetterbild. Lediglich im Osten herrscht ein erhöhtes Schauerrisiko, sonst bleibt es trocken. An der Küste erwarten die Meteorologen des DWD Temperaturen von bis zu 12 Grad, im Binnenland bis zu 15 Grad. dpa