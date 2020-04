Öffentlicher Nahverkehr steckt in beispielloser Krise

Der Enno-Zug aus Wolfsburg fährt gegen 17 Uhr am Braunschweiger Hauptbahnhof ein. Sonst ist der Zug meist voll, Hunderte von Pendlern, die bei VW oder den Zulieferern arbeiten, wollen zurück nach Hause. Das Corona-Virus fegt die Züge in diesen Tagen jedoch leer. Nur etwa 30 Fahrgäste verlassen den Enno.

Einer von ihnen ist Leiharbeiter bei VW, hat seinen Schal über die Nase gezogen. Seinen Namen nennen möchte er nicht. „Es verhalten sich alle vorbildlich“, sagt er. „Die Fahrgäste gehen auf Abstand.“ Ein mulmiges Gefühl hat er trotz erhöhter Ansteckungsgefahr nicht, sagt er. Und er will den Enno-Zug nach Wolfsburg weiter nutzen. „Schneller kann man doch gar nicht dort sein. Er fährt nur 19 Minuten.“

Die Vorteile des Nahverkehrs wissen in unserer Region derzeit nur wenige zu schätzen. Bis vor wenigen Monaten noch erlebten die 19 Nahverkehrsbetriebe, die sich im Verkehrsverbund Region Braunschweig organisieren, einen Boom – wie bei anderen Verkehrsbetrieben in ganz Deutschland auch. Die Braunschweiger Verkehrs-GmbH (BSVG) zum Beispiel hatte noch im Februar auf einen Schlag 18 neue Busse in Betrieb genommen.

Der Nahverkehr steckt in einer beispiellosen Krise

Immer größere Pendler-Ströme wurden zwischen Harz und Heide bugsiert – klimafreundlich und ohne Autos. Doch die seit Mitte März geltenden Ausgangsbeschränkungen und die Homeoffice-Welle in den Unternehmen unserer Region haben die Branche in eine beispiellose Krise gestürzt. Egal ob Braunschweig, Wolfsburg oder Wolfenbüttel: Es steigen nur noch wenige Passagiere ein. Damit fließt viel weniger Geld in die Kassen.

Gegen 17:30 Uhr sind im Braunschweiger Hauptbahnhof normalerweise viele Leute. Am Montag war die Wartehalle wie ausgestorben. Foto: Andre Dolle

Noch tun sich die Verkehrsbetriebe in der Region schwer damit, das ganze Ausmaß zu erfassen. Doch die Einzelticketverkäufe, die gerade in den größeren Städten der Region 50 Prozent der Ticketeinnahmen ausmachen, brachen laut Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) um 80 bis 90 Prozent ein.

Die Lage ist dramatisch, denn die Kosten laufen weiter. Die meisten der 19 Betriebe im Verkehrsverbund Region Braunschweig haben ihre Angebote spätestens seit Montag wieder hochgefahren. Das liegt zum einen an der Öffnung der Wirtschaft, VW hat zum Beispiel in einer Schicht wieder mit der Produktion begonnen. Vor allem aber daran, dass in den Zügen und Bussen genügend Abstand zwischen den Fahrgästen vorhanden sein muss.

Ralf Sygusch, der zugleich Direktor des Regionalverbands Großraum Braunschweig und Geschäftsführer des Verkehrsverbunds ist, sagt: „Mehr Menschen fahren wieder zur Arbeit, Schülerinnen und Schüler kehren in die Schulen zurück. Auch zum Einkaufen möchten die Bürgerinnen und Bürger in die Innenstädte.“ Viele Busse und Bahnen fahren wieder nach einem geregelten Fahrplan, wie er zu Schulzeiten gilt.

WVG: Fahrgast-Rückgang auf einzelnen Linien von bis zu 90 Prozent

Doch längst ist in der Branche von Liquiditätsproblemen in den ersten Betrieben die Rede. Eine Umfrage unserer Zeitung unter ausgesuchten Verkehrsbetrieben in unserer Region macht klar, wie schwierig die Situation ist. Bei der Wolfsburger Verkehrs-GmbH sind die Fahrgastzahlen stark eingebrochen. Sprecherin Petra Buerke sagt: „Wir haben einen Rückgang auf einzelnen Linien von bis zu 90 Prozent zu verzeichnen.“

Den Einnahmeverlust können die Wolfsburger noch nicht seriös beziffern. Auf die Frage, wie ernst die Lage ist, antwortet Buerke: „So ernst wie in jedem Unternehmen mit laufenden Betriebskosten und einbrechenden Einnahmen. Wie auch andere Branchen sind die Unternehmen des ÖPNV nicht in der Lage, verlorene Betriebstage zu kompensieren. Der Fahrgast, der heute nicht fährt, holt diese Fahrt nicht zu einem anderen Termin nach.“

BSVG: Einnahmeverlust liegt bei mehr als 50 Prozent

In Braunschweig ist es ähnlich. Die BSVG kann noch nicht genau beziffern, wie stark die Fahrgastzahl eingebrochen ist. Sprecher Christopher Graffam wagt dennoch eine Prognose. Er erklärt: „Wir schätzen den effektiven Einnahmeverlust in einem Pandemiemonat auf über 50 Prozent.“ Die Braunschweiger sparen, wo es nur geht. Die BSVG hat Fahrzeuge zeitlich befristet stillgelegt. Sie hat die Fahrleistung reduziert und hat Kurzarbeitergeld beantragt – wie so viele Verkehrsbetriebe in der Region.

Die Busse, die am Altstadtmarkt in Braunschweig halten, sind fast leer. Die wenigen Kunden halten sich am Dienstag an die Maskenpflicht. Foto: Andre Dolle

Noch kritischer sieht es bei der Westfalenbahn aus, die in unserer Region im 30-Minuten-Takt zwischen Braunschweig und Hannover fährt. Sprecher André Rahmer erklärt: „Uns fehlen etwa 80 bis 90 Prozent der Fahrgäste.“ In ähnlicher Größenordnung seien auch die Einnahmeverluste einzustufen. Und doch fährt die Westfalenbahn mit fast 100 Prozent Leistung durch Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen.

Immerhin haben die Verkehrsbetriebe zwischen Harz und Heide fast 14 Millionen Euro vom Regionalverband erhalten. Der hat das Geld im März vom Land Niedersachsen für den Schülerverkehr bekommen. Eigentlich gibt es das Geld in Margen, das Land hat die Summe für den Rest des Jahres an den Regionalverband auf einen Schlag ausgeschüttet. Der Regionalverband hat es gleich an die zuständigen Verkehrsunternehmen weitergereicht. Doch lange wird das nicht helfen.

Denn zum Beispiel auch die privaten Bahnunternehmen Erixx und Metronom befinden sich in einer schwierigen Situation. Metronom betreibt in unserer Region die Enno-Züge zwischen Hildesheim, Braunschweig und Wolfsburg für den Regionalverband. Die Erixx-Züge fahren auf der Nord-Süd-Achse durch die Region. Björn Pamperin spricht zugleich für Metronom und Erixx.

Immerhin steigt die Zahl der Fahrgäste wieder leicht

Die privaten Bahnunternehmen möchten sich nicht gänzlich in die Karten schauen lassen. Pamperin gibt aber zu: „Wir haben aktuell etwa 30 bis 40 Prozent der Fahrgäste verglichen mit Vor-Corona.“ Die Anzahl der Fahrgäste steige aber seit einer Woche wieder leicht.

Ähnliche Zahlen weist die Landesnahverkehrsgesellschaft vor, die in unserer Region zwar nur sehr am Rande aktiv ist, dafür umso mehr im Rest Niedersachsens. Sprecher Dirk Altwig erklärt: „Die Fahrgastzahlen waren zwischenzeitlich um gut zwei Drittel eingebrochen, steigen jetzt mit der schrittweisen Öffnung der Schulen und des Einzelhandels aber wieder etwas an. Deshalb ist es wichtig, dass möglichst viele Züge fahren.“

Die meisten halten sich an die seit Montag geltende Maskenpflicht

Die seit Montag in ganz Niedersachsen geltende Maskenpflicht dürfte sich gerade für den Nahverkehr als vertrauensweckende Aktion erweisen. Laut den Verkehrsbetrieben klappt das ganz gut – die Leute halten sich dran. BSVG-Sprecher Graffam sagt: Die Maskenpflicht wird gut angenommen, und es gibt auch keine Probleme.“

Die Maske ist in Niedersachsen Pflicht – Das sollten Sie wissen

Ähnlich sieht es Pamperin von Erixx und Metronom. „In der letzten Woche haben 30 bis 40 Prozent der Fahrgäste einen Mund-Nase-Schutz getragen, am Montag waren es deutlich über 90 Prozent.“ Pamperin geht davon aus, dass die Fahrgastzahl mit Maske noch weiter steigen wird. „Wer keinen Mund-Nase-Schutz trägt, wird freundlich aber deutlich darauf hingewiesen – und darf im Zweifelsfall nicht mitfahren.“ Die Fahrgastbetreuer seien angewiesen, dies zu kontrollieren – bereits am Bahnsteig, aber auch im Zug während der Fahrt.

Bei der Westfalenbahn ist die erste Resonanz nach zwei Tagen Maskenpflicht durchweg positiv, sagt Sprecher Rahmer. „Wir hoffen natürlich, dass die Akzeptanz weiterhin so bleibt“, so Rahmer.

Aktuell gilt in fast allen Bussen im Verkehrsverbund: Einstieg nicht an der vorderen Tür und kein Ticketverkauf beim Fahrer. Deshalb bitten die Geschäftsführer, Fahrscheine im Vorverkauf zu erwerben. Derzeit werden in den Bussen stufenweise Schutzfolien im Fahrerbereich eingebaut. In diesen Bussen wird dann auch wieder ein direkter Fahrscheinverkauf möglich. Bei der Stadtbus Goslar GmbH können Fahrgäste ab sofort wieder Fahrscheine beim Busfahrer kaufen. Denn das Verkehrsunternehmen hat bereits Plexiglasscheiben in den Bussen angebracht. In Wolfsburg fährt weiterhin das Ticketmobil durch das Stadtgebiet. Hier können sich Fahrgäste mit Tickets bevorraten. Diese Tickets können jederzeit eingesetzt werden, auch zu späteren Zeitpunkten.

Die Betriebe wollen Hilfe vom Staat fordern. Denn sie stecken in einem Dilemma. Weil sie oft als kommunaler Betrieb organisiert sind, finden sie keinen Schutz unter dem eingeführten Rettungsschirm der Bundes- und Landesregierung für private Unternehmen. Verluste müssten eigentlich die Kommunen ausgleichen, doch die sind derzeit oft selbst finanzschwach und angesichts des Ausmaßes der weiteren Ausfälle in Theatern, Zoos, Kitas oder Museen überfordert.

Die Minister Althusmann und Scheuer erhielten bereits Brandbriefe

Ralf Sygusch vom Regionalverband sagt: „Seitens der Bundesverbände der Aufgabenträger sowie des VDV-Landesverbandes wurden Brandbriefe an Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer und an Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann versandt.“

Der VDV rief bereits öffentlich, nicht nur in Brandbriefen, nach einem Rettungsschirm für Bus und Bahn – bisher ungehört. Der Verband befürchtet einen Einnahmeausfall von sieben Milliarden Euro für die deutschen Verkehrsunternehmen in 2020. Grob geschätzt wären das alleine für die Betriebe in Niedersachsen 700 Millionen Euro.

