Corona: Rechtsexperte will Beschwerderecht auf Landesebene

Der Präsident des niedersächsischen Staatsgerichtshofs, Thomas Smollich, hat in der Corona-Krise ein fehlendes individuelles Beschwerderecht am höchsten Gericht des Landes bemängelt. „Wenn man sich die derzeitige Situation vor Augen führt, dass wir starke Eingriffe in Grundrechte durch eine Landesverordnung erleben und die Bürger keine Möglichkeit haben, sich verfassungsrechtlich zu beschweren außer direkt beim Bundesverfassungsgericht, dann finde ich das mehr als unglücklich“, sagte Smollich der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Dienstag).

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung Ich willige ein, dass mich die BZV Medienhaus GmbH regelmäßig per E-Mail über Medienangebote (Digital und Print), Gewinnspiele, Leserreisen, Treueangebote, Meinungsumfragen, Veranstaltungen sowie Angebote aus dem Online-Shop per E-Mail informiert. Diese Einwilligung kann ich jederzeit per E-Mail, durch Nutzung des in den E-Mails enthaltenen Abmeldelinks, widerrufen.



Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Corona in Artikel Opt-In-Text * Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de

Bundesverfassungsgericht nehme nur einen Bruchteil der Beschwerden an

Er wünsche sich, dass ein entsprechender Gesetzentwurf der FDP-Fraktion im Landtag für ein solches Recht Erfolg habe. „Es kommt bei vielen Abwägungen und Entscheidungen auf die örtlichen Verhältnisse an. Niedersachsen etwa ist ein Land mit Tourismus“, machte Smollich deutlich. „Solche regionalen Verhältnisse sollten zur Geltung kommen.“ Das Bundesverfassungsgericht sei zudem stark ausgelastet und nehme nur einen Bruchteil der Beschwerden an.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Niedersachsen haben nicht die Möglichkeit zur Klage, wenn sie sich in Grundrechten verletzt sehen

Der Staatsgerichtshof in Bückeburg soll darüber wachen, dass Landtag und Landesregierung ihre im Grundgesetz und der Landesverfassung vorgegebenen Grenzen einhalten. Das Gericht wird in der Regel von Fraktionen der Opposition angerufen. Anders als in andere Ländern haben Bürger in Niedersachsen bislang nicht die Möglichkeit zur Klage, wenn sie sich in Grundrechten verletzt sehen. dpa

Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick

Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen