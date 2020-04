Die Abschlussklassen sind zurück im Schulunterricht

Schüler nehmen unter Beachtung der Mindestabstände an einer Prüfung in einem Schulgebäude teil.

„Die Wiederaufnahme des Schulbetriebes bekommen wir gut hin“, sagt der Leiter der Oberschule in Badenhausen (OBS), Frank Keller, in einem Gespräch mit unserer Zeitung am Donnerstag. Am Vormittag hat Keller den aktuellen „Rahmen-Hygieneplan Corona Schule“ vom niedersächsischen Kultusministerium erhalten. Am Montag starteten dann zunächst die drei Abschlussklassen der OBS, Klassen Neun und Zehn des Hauptschulzweigs sowie Klasse Zehn des Realschulzweigs wieder in den Unterricht.

Kellers Fazit zum ersten Tag, an dem wieder Schüler an der Oberschule unterrichtet werden konnten: „Problemlos. Die Schüler hatten ihre Masken dabei und alle Vorgaben des Landkreises wurden eingehalten.“ Zudem sei die OBS Badenhausen in der glücklichen Situation, die Schüler in verschiedenen Gebäuden unterbringen zu können. Zu Anfang des Schultages begrüßte Keller seine Schüler in den einzelnen Gruppen.

Laut Plan sollen maximal 16 Schüler pro Raum und mit dem Abstand von anderthalb Metern unterrichtet werden. In der OBS habe man höchstens elf pro Klasse, insgesamt waren es am Montag 29 Schüler. Zwei der kleinen Klassengruppen werden im Altbau untergebracht. Die einen haben ihren Raum direkt neben der Mensa, die anderen gehen durch die Hausmeisterwohnung links am Altbau. Die dritte Klasse wird im neuen Flachbau unterrichtet.

Alle Klassen können außerdem in den Pausen ihren eigenen Schulhof benutzen und es stünden eigene WC-Anlagen für die drei Gruppen zur Verfügung, so Keller. In den Pausen ist für eine verstärkte Aufsicht gesorgt, sodass auch in diesen Zeiten die Hygienevorschriften eingehalten werden. Das gleiche gelte für die Bushaltestelle. Wie Keller berichtet, ist das Tragen von Mund-Nasen-Schutz im Unterricht und in den Pausen keine Pflicht: „Wer eine Maske tragen möchte, kann das natürlich trotzdem tun.“

Für die Herzberger Gymnasiasten heißt es- Lernen zu Hause

In dem Erlass des niedersächsischen Kultusministeriums zur schrittweisen Schulöffnung werden auch die Risikogruppen behandelt. Darin heißt es unter anderem, dass Lehrkräfte, die einer Risikogruppe angehören, auf eigenen Wunsch nach Vorlage eines ärztlichen Attests im Homeoffice bleiben können. Auch Schüler einer Risikogruppe sowie diejenigen, die mit Angehörigen, welche einer Risikogruppe zugeordnet werden, in häuslicher Gemeinschaft leben, können weiterhin Zuhause ihrer Schulpflicht nachkommen. Die Schüler, die im häuslichen Lernen verbleiben, werden von ihren Lehrkräften mit Unterrichtsmaterial, Aufgaben und Lernplänen versorgt.

Situation wird schwieriger, je mehr Schüler zurückkehren

„Im Unterricht in der Schule tauschen wir uns natürlich ganz anders aus als beim Lernen von Zuhause“, betont Schulleiter Keller, der die Bedenken einiger Eltern nachvollziehen kann. „Es ist nicht einfach, aber hier gilt es, eine Risikoabwägung vorzunehmen.“ Der Hygieneplan sei relativ gut umzusetzen. „Die Situation ist für uns alle ganz neu, und jeder Plan hat auch seine Schwächen.“ Das werde sich aber erst im laufenden Betrieb zeigen, vermutet er. Zumal sich die Situation mit dem schrittweisen Beginn mit den Abschlussklassen noch recht leicht darstelle. Schwieriger werde es, wenn nach und nach die anderen Klassen dazukommen. Dann werde es irgendwann auch mit den Räumlichkeiten und mit der dann notwendigen Anzahl an Lehrern knapp.

In dieser Woche starten nur die Abschlussjahrgänge (Klassen 9 und 10 an der OBS, Klasse 13 an Schulen mit Gymnasialzweig). Am 4. Mai folgen die vierten Klassen der Grundschulen. Am 12. Mai beginnt die zwölften Klasse ihren Unterricht und am 18. Mai starten die neunten und zehnten Klassen, die noch nicht ihren Abschluss machen, sowie die dritten Klassen der Grundschule. In der dritten Phase Ende Mai sollen die Klassen 11, 7 und 8 sowie die zweiten Klassen der Grundschulen dran sein. Bis Anfang Juni kommen dann die Klassen 5 und 6 sowie 1 dazu.

Keller lobt trotz der schwierigen Umstände die Arbeit des Kultusministeriums in diesen Zeiten. „Sicher kann das Ministerium nicht jede Besonderheit eines Standortes auf dem Schirm haben. Das Kultusministerium bemüht sich aber sehr, um alle Wägbarkeiten mit einzubeziehen.“

Sorgen mache er sich allerdings um die die nahe Zukunft: „Ich frage mich wirklich, wie das alles nach den Sommerferien weitergehen soll.“ hn/feg

Corona in Osterode- Ein Überblick über die Situation vor Ort