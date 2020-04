Für die Herzberger Gymnasiasten heißt es: Lernen zu Hause

Herzberg. Der Digitale Unterricht am EMAG ist angelaufen – dafür gibt es einen Leitfaden. Am 11. Mai startet der Unterricht zunächst für den Jahrgang 12.

Am vergangenen Mittwoch startete der digitale Unterricht am Ernst-Moritz-Arndt Gymnasium. Vorausgegangen war unter anderem eine informative Konferenz der Schulleitung mit der Vorsitzenden des Schulelternrates, Martina Kirchner, dem Mitglied der SV, Felix Richert und der Vorsitzenden des Schulpersonalrates, Susanne Hertinge. Grundlage für die Besprechung waren die Regelungen des Kultusministeriums Niedersachsen zum „verpflichtenden Lernen zu Hause“. Danach unterliegen die Schüler weiterhin der Schulpflicht sowie der Bearbeitungspflicht von Aufgaben in dem von den Lehrkräften vorgegebenen Zeitrahmen. Die Krankenmeldepflicht in der Schule bleibt bestehen.

Ziel der Maßnahmen ist es, dass die Schüler ihre Kompetenzen durch Üben und Wiederholen festigen und weiterentwickeln. Die Richtwerte für die tägliche Lernzeit betragen: Für die Jahrgänge 5 bis 8 drei Zeitstunden, für die Jahrgänge 9 und 10 vier Zeitstunden und für die Jahrgänge 11 und 12 sechs Zeitstunden.

Während der Konferenz wurde unter anderem über mehrere Themen gesprochen. Dazu zählte die Erstellung von Wochenplänen für die jeweiligen Fächer sowie die Einstellung in das Aufgabenmodul des Schulservers „I Serv“. Weiter ging es um die Benennung einer verbindlichen wöchentlichen Präsenzpflicht im Messenger durch die Lehrkräfte. In ihr können die Schüler direkt kommunizieren. Ein wichtiger Besprechungspunkt war auch die fristgerechte Abgabe der bearbeiteten Aufgaben per Aufgabenmodul und damit die Dokumentation der Einhaltung der Schulpflicht.

EMAG-Schulleiterin Brigitte Götz. Foto: Paul Beier / HK

In einer Sonderausgabe des „EMAG aktuell in Corona-Zeiten“ am 20. April informierte die Schulleiterin Brigitte Götz Eltern, Schüler und Kollegen über die Grundlagen und den aktuellen Stand der neuen Lernform. Nach mehrwöchiger Schulschließung auf Grund der Auswirkungen der Corona-Pandemie – bis auf die Notbetreuung unter Einhaltung der Vorgaben zur Hygiene – trete die Schule in die zweite Phase ein, in der der Wiedereinstieg in den Unterricht zu realisieren sei, schrieb Brigitte Götz.

Der Wiedereinstieg wird ab dem 22. April mit dem verpflichtenden Lernen für alle Schüler zu Hause beginnen. An dem digitalen Unterricht sind rund 800 Schüler und Lehrkräfte beteiligt und vernetzt. Am 11. Mai startet die stufenweise Wiederaufnahme des Präsenzunterrichtes in der Schule. Ab diesem Tag findet der Unterricht zunächst für den Jahrgang 12 unter den vom Ministerium vorgegebenen strengen Bedingungen statt.

Wegen der Umstellung vom System G8 auf G9 (Abitur wieder nach neun und nicht weiter nach acht gymnasialen Jahren) findet in diesem Jahr keine Abiturprüfung durch. Für Wiederholer aus dem Abiturjahrgang 2019 hat der Landkreis Göttingen eine Sonderregelung getroffen. „Im Sinne der Transparenz und der Partizipation wird deshalb um die Teilnahme jeweils eines Mitgliedes des Schulelternrates, der Schülervertretung und des Personalrates an relevanten Dienstbesprechungen der Schulleitung gebeten,“ so Brigitte Götz.

In einem weiteren Schritt werde die Schulleitung auch weitere Unterstützung in den Bereichen Gesundheitsförderung und Arbeitsschutz erbitten, wenn es um vorbereitende Maßnahmen für den Präsenzunterricht geht. In der Zeit der Schulschließung konnten bisher etliche Instandsetzungen durchgeführt werden. Für deren Organisation war Hausmeister Florian Becker zuständig.

Info: Lernen zu Hause – Leitfaden für Eltern, Schülerinnen und Schüler

Das Kultusministerium hat einen Leitfaden für Eltern und Schüler „Lernen zu Hause“ herausgegeben. Er ist auf der Internetseite des Ministeriums zu finden. Darin schreibt Minister Grant Hendrik Tonne: „Nach Wochen der kompletten Schulschließung steht nun der vorsichtige Schritt zu einerstufenweisen Öffnung an. Viele Fragen und Sorgen werden artikuliert, sie alle werden von uns ernstgenommen und bestmöglich beantwortet. In den kommenden Wochen starten wir nun in einen neuen Abschnitt.“

„Es wird dafür nötig sein,Lernprozesse und –orte neu zu gestalten. Es wird Phasen des Lernens zu Hause und Phasen des Lernens in der Schule geben. Ein Hochfahren auf „Normalbetrieb“ mit regulärem Unterricht wird bis zu den Sommerferien jedoch realistisch betrachtet nicht möglich sein – diese Erwartungshaltung sollte deshalb auch niemand haben.“

„Alle Jahrgänge, die nicht in der Schule sind, werden von ihren Lehrkräften für das „Lernen zu Hause“ mit Lernplänen und Aufgaben versorgt. Für Familien mit schulpflichtigen Kindern wird es also nötig sein, Phasen des häuslichen Lernens zu organisieren. Das kann regulären schulischen Unterricht natürlich nicht gleichwertig und vollumfänglich ersetzen. Eltern sind keine „Hilfslehrer“, auch wenn sie Ihre Kinder natürlich wie gewohnt begleiten und unterstützendürfen!“

„Es besteht weiterhin Schulpflicht, die sich auch auf die Erledigung der verpflichtenden Aufgaben zu Hause bezieht, und wir setzen uns das Ziel, dass Schülerinnen und Schüler auch unter den derzeitigen Bedingungen ihre Kompetenzen festigen und erweitern. Mit dem vorliegenden Leitfaden wollen wir Eltern und Kinder darin unterstützen, die Phase das„Lernen zu Hause“ zu organisieren und möglichst effektiv und stressfrei umzusetzen.“

„Für das „Lernen zu Hause“ erhalten alle Schülerinnen und Schüler Lernpläne und Aufgaben von ihren Lehrkräften, die verbindlich zu Hause bearbeitet werden müssen. Folgende Tipps und Anregungen können dabei helfen, das häusliche Lernen und Arbeiten gut zu organisieren.“

Den Tagesablauf strukturieren: „Eine klare Tagesstruktur vermittelt ein Gefühl von Sicherheit in einem veränderten Alltag. Entwickeln Sie gemeinsam mit ihrem Kind einen Tagesplan, auf dem Lern-,Pausen-, Essens-, Bewegungs-, Medienzeit notiert sind. Eine gesunde Balance zwischen Zeiten, in denen konzentriert gearbeitet wird und Phasen, die für Ruhe und Erholung genutzt werden, ist für alle Beteiligten wichtig. Sorgen Sie für verlässliche Routinen und Rituale, das erspart die tägliche Diskussion und macht immer neue Absprachen überflüssig.“

Eine förderliche Arbeitsumgebung gestalten: „Nach Möglichkeit sollte Ihrem Kind ein eigener Arbeitsplatz in einer ruhigen und ablenkungsarmen Umgebung zur Verfügung stehen. Stellen Sie sicher, dass allenotwendigen Arbeitsmaterialien bereit liegen und „einsatzbereit“ sind.“

Bei der Arbeitsorganisation unterstützen: „Ihr Kind soll die ihm gestellten Aufgaben und Arbeitsaufträge nach Möglichkeit selbstständig erledigen. Eine maßvolle Unterstützung ist natürlich nicht verboten und kann dabei helfen, den Einstieg zu finden oder Verständnisprobleme zu lösen. Ermutigen Sie Ihr Kind, bei Schwierigkeiten und Fragen Kontakt zur Lehrkraftaufzunehmen, um sich gezielt beraten und unterstützen zu lassen! Hilfreich und motivierend kann es außerdem sein, den Arbeitsfortschritt durch das Abhaken einer Liste sichtbar zu machen.“

Ein positives Klima schaffen: „Das Lernen und Arbeiten zu Hause erfordert in dieser Ausnahmesituation ein besonders hohes Maß an Selbstdisziplin. Umso wichtiger ist es, eine positive Atmosphäre zu schaffen, in der konzentriert, aber auch mit Freude und ohne Druckgelernt werden kann. Leistungsdruck und zu hohe Erwartungen sind kontraproduktiv und führen nicht zu einem besseren Lernerfolg. Gefragt sind vielmehr Geduld,Gelassenheit und tatsächlich auch eine gute Portion Humor!“

Hinweise zur Leistungsbewertung: „Keinem Kind sollen Nachteile auf Grund seiner Lernbedingungen, familiären Hintergründe oder häuslichen Situation entstehen. Auf Grund der Unterschiedlichkeit der Rahmenbedingungen beim „Lernen zu Hause“ werden in den Schuljahrgängen 1 bis 10 zu Hause erstellte Arbeiten deshalb nicht bewertet.“

„Das beim häuslichen Lernen erworbene Wissen kann jedoch nach Wiederaufnahme des Unterrichts in den Schulen durch Tests, Lernzielkontrollen oder mündliche Abfragen überprüft werden. Ein regelmäßiger und konstruktiver Austausch zwischen Lehrkräften und Schülern wird ihr Kind sicher zur Weiterarbeit motivieren und zu guten individuellen Lernfortschritten führen.“ mb