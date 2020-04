Niedersachsen: Tonne sieht bei Kita-Notbetreuung Luft nach oben

Hannover. Der Kultusminister hält in der Corona-Krise bis zu fünf Kinder in einer „Not-Gruppe“ für möglich – und eine Versorgung von bis zu acht Prozent.

In der Kita-Notbetreuung könnten nach Worten von Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne noch mehr Kinder betreut werden als bisher.

Niedersachsen: Kultusminister Tonne sieht bei Kita-Notbetreuung Luft nach oben

In dieser Woche sei der Anteil der Kinder in Notbetreuung von 2,5 auf 3,2 Prozent gestiegen – vertretbar für den Infektionsschutz wären bis zu 8 Prozent, wie der SPD-Politiker am Freitag in Hannover sagte. Auch bei der Gruppengröße, die derzeit durchschnittlich bei 2,9 Kindern liegt, sei noch Luft nach oben, möglich seien bis zu fünf Kinder in einer Gruppe.

Er verstehe, dass Eltern das Thema unter den Nägeln brenne, sagte Tonne. Die Betreuung der Kinder könne aber erst dann ausgeweitet werden, wenn der Infektionsschutz dies zulasse. dpa

