Niedersachsens Justiz: Schritt für Schritt zurück zur Normalität

Niedersachsens Justiz fährt ihren Betrieb in der Corona-Krise Stück für Stück wieder hoch. Spätestens vom 4. Mai an solle es landesweit wieder verstärkt mündliche Verhandlungen in den Gerichten geben, teilte das Landesjustizministerium am Donnerstag mit. „Die Justiz in Niedersachsen musste ihre Arbeit vor fünf Wochen ruckartig herunterfahren“, sagte Justizministerin Barbara Havliza (CDU). Wichtige und dringende Verfahren seien verhandelt und entschieden worden, viele Urteile seien im Homeoffice geschrieben worden. „Aber jetzt soll es auch in den Sitzungssälen weitergehen“, kündigte Havliza an.

Justiz zu Corona-Zeiten: Spuckschutzwände und Schutzmasken

Zuvor hatte Niedersachsens Landesarbeitsgericht bekanntgegeben, dass die Arbeitsgerichte seit Wochenbeginn dabei sind, nach und nach zu einem normalen Sitzungsbetrieb zurückzukehren. Nach wie vor gebe es aber Einschränkungen, um das Infektionsrisiko zu verringern, sagte ein Sprecher. Bis zum Ende der vergangenen Woche hätten das Landesarbeitsgericht und die 15 niedersächsischen Arbeitsgerichte nur in besonders eiligen Fällen verhandelt. Das Landgericht Hannover kündigte an, alle Sitzungssäle mit Video-Konferenztechnik auszustatten.

Ministerin Havliza betonte, der Kern vieler Verfahren sei das Zusammentreffen im Gericht. Dafür gab das Justizministerium Leitlinien vor: Demnach dürfen Verhandlungen und Anhörungen nur in geeigneten Sitzungssälen geplant werden. Diese müssten ausreichend groß sein, um den Mindestabstand zu gewährleisten. Die Bestuhlung müsse reduziert, die Belüftung und Desinfektion sichergestellt werden. Angeregt wurde, in den Gerichtsgebäuden die nötigen Abstände per Klebestreifen am Boden sichtbar zu machen. Spuckschutzwände sollten in Sitzungssälen aufgebaut und Schutzmasken eingesetzt werden.

Zum Infektionsschutz: Besucher müssen im Gericht Kontaktdaten angeben

Über die Fortsetzung der Verfahren entscheiden den Leitlinien zufolge die Richterinnen und Richter „selbstverständlich unabhängig“. Das Ministerium habe sie aber um Prüfung gebeten, ob Entscheidungen auch ohne mündliche Verhandlung möglich seien – oder ob per audiovisueller Schaltung verhandelt werden könne. Die Vergabe der Sitzungssäle soll zentral koordiniert werden, Mund-Nasen-Schutz wird für Besucherinnen und Besucher zur Pflicht. Verfahrensbeteiligte sowie Besucher müssten zudem ihre Kontaktdaten angeben, um im Falle von Infektionen eine bessere Nachverfolgbarkeit zu ermöglichen.

„Der Infektionsschutz aller Justizangehörigen sowie der Besucherinnen und Besucher unserer Einrichtungen steht weiter im Vordergrund“, sagte Havliza. „Deshalb muss es mit Augenmaß vorangehen, wir dürfen nicht den zweiten Schritt vor dem ersten machen.“ Sie betonte: „Der Rechtsstaat funktioniert – auch in Krisenzeiten.“ dpa

