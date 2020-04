Grüne: Niedersachsen duckt sich bei der Maskenpflicht weg

Braunschweig. In 10 von 16 Bundesländern muss man Mundschutz tragen. Wilhelmshaven und Hameln folgen dem Vorbild Braunschweigs und Wolfsburgs in Niedersachsen.

Immer mehr Bundesländer setzen im Kampf gegen das Coronavirus auf eine Maskenpflicht, obwohl es bundesweit nur eine Trageempfehlung gibt. Am Dienstag kündigten auch Schleswig-Holstein, Hamburg, Berlin, Hessen, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt eine solche Verpflichtung an. Thüringen, Bayern und Mecklenburg-Vorpommern hatten dies bereits zuvor getan. Im Vorreiterland Sachsen gilt sie bereits seit Montag. Damit sind oder werden solche Alltagsmasken oder ersatzweise Schals in 10 der 16 Bundesländer vorgeschrieben.

In Niedersachsen war Wolfsburg der Pionier. Braunschweig folgte, nun auch Wilhelmshaven und Hameln. Eine niedersachenweite Regelung lehnt die Landesregierung weiterhin ab. Sie empfiehlt sogenannte Alltagsmasken in Bussen und Bahnen sowie im Einzelhandel lediglich und beruft sich auf die Einigung, die Bund und Länder gemeinsam getroffen haben. In Braunschweig greift die Regelung ab Samstag. In Wolfsburg gilt sie im Einzelhandel sowie in öffentlichen Gebäuden, Bussen, Arztpraxen und medizinischen Einrichtungen nach einer Übergangsfrist ab Montag verbindlich.

Die Grünen kritisieren einen „Flickenteppich“ in Niedersachsen und im Bund. Meta Janssen-Kucz, gesundheitspolitische Sprecherin der Landtagsfraktion, sagte unserer Zeitung: „Die Bundesregierung duckt sich in dieser wichtigen Frage weg. Das gilt auch für die Landesregierung.“ Laut Landesregierung sind noch nicht genügend Alltagsmasken in Niedersachsen verfügbar. Janssen-Kucs erklärte, sie könne die getroffene Regelung den Städten Braunschweig und Wolfsburg nicht verübeln. „Damit üben die beiden natürlich einen gewissen Druck auf andere Städte aus.“

Die Stadt Salzgitter will noch nicht auf die Maskenpflicht setzen, erklärte eine Sprecherin. Die Grünen und auch die FDP halten das Tragen einer Mund-Nasen-Gesichtsmaske für „unabdingbar“.

Bundesweit hatte zuerst das thüringische Jena die Mundschutzpflicht ausgerufen. Diese gilt seit 15 Tagen. „Und seit 12 Tagen haben wir keinen neuen Corona-Fall mehr“, sagte Stadt-Sprecher Kristian Philler auf Anfrage. Doch nicht nur der Mundschutz, Jena verordnete ein Bündel von Anti-Corona-Regeln. Vor allem die frühzeitig eingeführte Praxis, auch Rückkehrer aus vom Robert-Koch-Institut nicht als Risikogebiet eingestuften Ländern in Quarantäne zu schicken, habe sich als effektiv erwiesen.