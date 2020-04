Arbeiten an Schutzplanken - Behinderungen auf der A36

Auf der Autobahn 36 müssen Kraftfahrer zwischen den Anschlussstellen Braunschweig-Heidberg und Wolfenbüttel-West von Dienstag, 21. April, an bis Anfang September mit Behinderungen durch einstreifige Verkehrsführungen rechnen. Grund sind Erneuerungsarbeiten an den Schutzplanken. Darauf weist die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr hin. Zunächst werden zwischen Wolfenbüttel-Nord und -West in beiden Richtungen Schutzplanken im Seitenbereich erneuert. Bis Ende April wird der Verkehr in Tagesbaustellen einspurig über den Überholfahrstreifen geführt. In Höhe Braunschweig-Heidberg erfolgt am nächsten Wochenende eine einstreifige Verkehrsführung wegen Arbeiten im Mittelstreifen – in Richtung Braunschweig von Freitag, 24. April, 9 Uhr, bis Montag, 27. April, etwa 5 Uhr, – in Richtung Halle von Freitag, 24. April, 18 Uhr, bis Montag, 27. April, etwa 15 Uhr. Die Auf- und Abfahrten bleiben frei.

Anmeldung Noch nicht bei der Wolfsburger Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder