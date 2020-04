Niedersachsen führt vorerst keine Maskenpflicht ein

Niedersachsen wird aufgrund der Corona-Krise vorerst keine flächendeckende Maskenpflicht einführen. Claudia Schröder vom Krisenstab der Landesregierung sagte: „Für eine Pflicht haben wir derzeit keinen Handlungsbedarf.“

In Bayern, Sachsen und Schleswig-Holstein beziehungsweise einzelnen niedersächsischen Städten wie Wolfsburg und Braunschweig wurde eine solche Regelung bereits beschlossen. Den Städten stehe es frei, eine Maskenpflicht auszusprechen, sagte Schröder. Die Situation und die Infektionszahlen in den Bundesländern seien zum Teil unterschiedlich.

Niedersachsen halte sich an die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts und die gemeinsamen Beschlüsse des Bundes und der Länder, erklärte Regierungssprecherin Anke Pörksen. Es könne durchaus sein, dass die Ministerpräsidenten und Kanzlerin Angela Merkel in ihrer nächsten Telefonkonferenz am 30. April zu einem anderen Ergebnis kommen. Bis dahin gelte, so Pörksen: „Wir empfehlen dringend, Masken in der Öffentlichkeit zu nutzen, eine Pflicht gibt es nicht.“

Pörksen zeigte sich verärgert, dass einzelne Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz Lockerungen vorgenommen haben, die nicht mit den Ministerpräsidenten abgesprochen worden seien. In Rheinland-Pfalz öffnen Zoos, in Nordrhein-Westfalen Möbelhäuser. „Wir sehen es mit einem gewissen Bedenken, dass einzelne Länder meinen, eigene Lockerungen vornehmen zu müssen“, sagte Pörksen.

Schröder vom Krisenstab erklärte, dass man in Niedersachsen erst in bis zu 14 Tagen erkennen könne, ob und wie sich die seit Montag geltenden Lockerungen auswirken würden. Seit Montag haben zum Beispiel Geschäfte mit bis zu 800 Quadratmetern Größe wieder geöffnet. „Wir alle haben keine Blaupause“, sagte Schröder. Man vollziehe eine Politik der kleinen Schritte, probiere aus. „Wir kennen das Virus noch nicht gut genug“, so Schröder.

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen in Niedersachsen ist laut Schröder auf 9150 gestiegen. Das sind 183 mehr als am Tag zuvor. Geschätzt 5578 Menschen – 61 Prozent – sind inzwischen genesen. Allerdings sind auch 303 Menschen, die mit dem Virus infiziert waren, gestorben. Die Krankenhauskapazitäten würden angesichts von 934 Corona-Patienten in den Kliniken ausreichen.