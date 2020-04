Das Bild stammt zwar aus dem Archiv, zeigt aber auch einen verbeulten Streifenwagen nach einem Unfall in Hannover. Auch im aktuellen Fall verunfallte ein Streifenwagen auf Einsatzfahrt, vier Menschen wurden verletzt.

Hannover. Ein Polizeiwagen ist in Hannover bei einer Einsatzfahrt mit einem anderen PKW kollidiert. Beide Insassen, sowie zwei weitere Personen wurden verletzt.

Vier Verletzte nach Kollision mit Polizeiauto in Hannover

Ein Streifenwagen ist auf dem Weg zu einem Einsatz an einer Kreuzung in Hannover mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Bei dem nächtlichen Unfall wurden vier Menschen verletzt, darunter zwei Polizisten, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Das Polizeiauto war demnach wegen eines Einbruchs mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs. Bei der Kollision wurde ein von links kommendes Auto auf einen dritten Wagen geschoben. Die Polizisten im Alter von 23 und 28 Jahren erlitten leichte Blessuren, ebenso wie ein 45-jähriger Fahrer und ein 39-jähriger Beifahrer.