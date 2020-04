Polizei lobt: Bürger im Altkreis Osterode beachten Corona-Regeln

Polizeibeamte kontrollieren in Stuttgart die Einhaltung der Vorschriften zur Eindämmung des Coronavirus. Auch die Polizei in unserer Region wird an den Osterfeiertagen unterwegs sein.

Osterode. Illegale Veranstaltungen oder Vorfälle in Supermärkten gebe es im Südharz kaum. An Ostern wird die Polizei trotzdem unterwegs sein.

Ein Randalierer hat jüngst in einem Bus in Göttingen für Angst und Schrecken und am Ende für einen Polizeieinsatz gesorgt: Er belästigte die Fahrgäste und behauptete, mit dem Coronavirus infiziert zu sein. Die Polizei musste den Mann am Ende in Vollschutz aus dem Bus befördern. Illegale Grillpartys, Jugendliche, die absichtlich andere Menschen im Supermarkt anhusten – derartige Vorfälle gibt es im Landkreis Göttingen und auch in den Nachbarlandkreisen Northeim und Goslar zuletzt immer wieder.

Kaum Verstöße gegen Corona-Regeln im Südharz

Anders sieht es dagegen im Altkreis Osterode aus. Mit Verstößen gegen die Corona-Regeln hat es die Polizei im Südharz kaum zu tun, berichtet Jasmin Kaatz, Sprecherin der Polizeiinspektion Göttingen auf Nachfrage unserer Zeitung. „Es gibt keine Berichte über illegale Grillpartys oder dass Leute andere Menschen absichtlich im Supermarkt anhusten“, sagt die PI-Sprecherin. Probleme gebe es gelegentlich in der Szene, in der viel Alkohol konsumiert werde, hier müsse die Polizei manchmal einschreiten. „Das Problem haben wir aber überall – nicht nur im Südharz“, so Kaatz.

Weiterhin komme es vor, dass kleinere Personengruppen von vier oder fünf Leuten unterwegs seien, die dann von der Polizei angesprochen werden. Die Ansprache zeige Wirkung: „Die Leute sehen das ein, die Gruppen lösen sich dann auf oder vergrößern den Abstand zueinander“, erklärt die Polizeisprecherin. Insgesamt würde sich die Bevölkerung nach Auskunft der Dienststellen im Altkreis aber an die Corona-Regeln halten.

Kontrollen an Ostern

Jasmin Kaatz betont, dass die Polizei insbesondere in Hinblick auf die Osterfeiertage unterwegs sein und die Einhaltung der Verfügungen kontrollieren wird. Wenn erforderlich würden die Verstöße auch geahndet. „Wir hoffen natürlich, dass das nicht nötig sein wird“, so Kaatz abschließend.

In den vergangenen Wochen hat die Polizei in den Nachbarlandkreisen immer wieder von Verstößen gegen die Allgemeinverfügung des Landes Niedersachsen berichtet. So hat etwa die Polizei in Seesen nach einem Hinweis eine Grillparty aufgelöst, auch im Oberharz berichtet die Polizei immer wieder von gemütlichen Zusammenkünften. In Einbeck beendete die Polizei ein Trinkrunde im Park und in Bad Gandersheim wurde eine Friseurin beim Hausbesuch erwischt. In Northeim kam es in einem Supermarkt gar zu einer tätlichen Auseinandersetzung – weil sich ein Kunde weigerte, einen Einkaufswagen mit in den Markt zu nehmen.

Mann gibt sich als Corona-Infizierter aus – Polizei evakuiert Bus

Der Göttinger Randalierer wurde, nachdem man ihn aus dem Bus geholt hatte, zur Dienststelle gebracht, wo ein Corona-Test gemacht wurde – er war negativ. Der Mann muss sich jetzt in einem Strafverfahren wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten, die Strafandrohung liegt hier bei bis zu fünf Jahren. Zusätzlich kommt eine Kostenrechnung der Polizeidirektion Göttingen in Höhe von etwa 415 Euro auf ihn zu.

