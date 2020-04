Weißer Ring Niedersachsen: Mehr häusliche Gewalt wegen Corona

Eine junge Frau sitzt auf der Treppe eines Frauenhauses. Der Weiße Ring in Niedersachsen geht davon aus, dass die Zahl häuslicher Gewalt in Zeiten von Corona zunehmen wird.

Braunschweig. In Zeiten verordneter Isolation wird die Gewalt gegenüber Frauen steigen, sind Opferschützer sicher. In den Großstädten seien Frauenhausplätze rar.

Der Weiße Ring in Niedersachsen befürchtet eine deutliche Zunahme partnerschaftlicher Gewalt, sollten die geltenden Corona-Maßnahmen zur Isolation und die ausgesprochene Kontaktsperre langfristig aufrecht erhalten bleiben. „Die Zahlen häuslicher Gewalt werden steigen. Da muss man kein Prophet sein“, sagte Rainer Bruckert, Landesvorsitzender des Opferschutzverbandes, im Gespräch mit unserer Zeitung. Es sei zu befürchten, dass in Beziehungen, in denen Aggression immer wieder latent schwele, diese nun verstärkt ausbrechen würde.

„Isolations-Maßnahmen immer wieder überprüfen“

Der Weiße Ring fordert daher von der Politik, immer wieder die Maßnahmen auch mit Blick auf den Opferschutz zu überprüfen. Dieser sei schon heute nur noch eingeschränkt möglich; das Beratungsangebot in dieser Situation kaum aufrecht zu erhalten. „Wir mussten schon persönliche Erstberatungen und Fortbildungsmaßnahmen für Mitarbeiter absagen“, nannte Bruckert erste Konsequenzen aus Corona. Genau wie der Weiße Ring empfiehlt das Niedersächsische Sozialministerium in Notlagen, die Polizei zu rufen. Die Beamten könnten laut Bruckert als Maßnahme der Gefahrenabwehr ein Annäherungs- und Kontaktverbot aussprechen. Sozialministern Carola Reimann (SPD) setzt zudem auch auf eine aufmerksame Nachbarschaft. In diesen Situationen einzugreifen, sei das A und O. „Seien Sie bitte wachsam, hören Sie nicht einfach zu und weg, greifen Sie zum Telefonhörer, rufen Sie die Polizei!“, erklärte Reimann gegenüber unserer Zeitung.

Erschwerend käme laut Weißem Ring die angespannte Situation in Niedersachsens Frauenhäusern hinzu. In den meisten Regionen Niedersachsens gebe es zu wenig Plätze. Dazu zähle auch die Region zwischen Harz und Heide. „Es fehlt gerade in Ballungszentren an Rückzugsräumen für Frauen, die sich dazu entschieden haben, dem Martyrium zu Hause zu entfliehen“, sagte Bruckert. Die Corona-Lage könnte dieses Kapazitätsproblem weiter verschärfen.

82 Frauenhausplätze in der Region

In unserer Region können Frauen in Braunschweig, Gifhorn, Goslar, Helmstedt, Osterode, Peine, Salzgitter, Wolfsburg und Wolfenbüttel Schutz in Einrichtungen suchen. Das sei trotz Corona auch heute möglich, erklärt das niedersächsische Gesundheitsministerium auf Anfrage. Die Frauenhäuser werden von Organisationen wie der Arbeiterwohlfahrt betrieben. In unserer Region 82 Plätze für gepeinigte Frauen und ihren Kindern zur Verfügung, landesweit sind es 375. Die Stadt Braunschweig hat ihre Platzzahl zuletzt auf 12 erhöht. Sie sind laut Reimann-Ministerium aktuell alle belegt. Geht es nach den Vereinten Nationen ist das noch immer zu wenig. Die sogenannte Istanbul-Konvention sieht vor, dass in Kommunen pro 10.000 Einwohnern ein Frauenhausplatz vorgehalten werden muss. Das wären für Braunschweig 25.