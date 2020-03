Coronavirus: 200 Menschen positiv getestet – 13 wieder gesund

Nina Leimer, 20 Jahre alt, Rettungssanitäterin und Medizinstudentin im zweiten Semester, entnimmt am frühen Morgen in Schutzkleidung in einem Zelt einem Patientin Blut. Das Zelt steht neben der Arztpraxis ihrer Mutter in Berlin-Lübars. Hier werden von 6 Uhr morgens bis 9 Uhr Rachenabstriche für den Test auf das Coronavirus und Blutentnahmen für den möglichen Nachweis von Antikörpern gegen das Coronavirus vorgenommen.