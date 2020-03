Eine Frau fotografiert mit ihrem Mobiltelefon ein Bild. Wir wollen von unseren Lesern wissen, auf was sie sich am meisten freuen. Schicken Sie uns ein Bild!

Braunschweig. Noch weiß niemand, wann, aber irgendwann hat der Corona-Lockdown ein Ende. Worauf freuen Sie sich am meisten? Schicken Sie uns ein Bild!

Ende des Corona-Lockdowns – Worauf freuen Sie sich am meisten?

Die Welt steht still, das Coronavirus lähmt den Alltag, das Leben, die Arbeit. Geschäfte sind geschlossen, Museen, Schwimmbäder, Bars, Kneipen und Clubs ebenso. Nichteinmal ein geselliges Grillen im Park oder eine kleine Hausparty sind gestattet – und das aus gutem Grund.

Diese Zeit wird aber enden, auch wenn derzeit noch niemand genau sagen kann, wann und wie. Trotzdem können und sollten wir uns ja schon einmal drauf freuen – und wir wollen von Ihnen wissen, was sie als erstes tun, wenn das normale Leben wieder erlaubt ist. Worauf freuen Sie sich, worauf freuen sich Ihre Kinder?

Machen Sie ein Bild! Stellen Sie ihre Lieblingstätigkeit nach und machen ein Foto, verkleiden Sie sich, schicken Sie ein Symbolbild, malen Sie etwas (oder lassen Sie ihre Kinder die Malstifte schwingen) und schicken Sie uns das Ergebnis per Mail an redaktion.online@bzv.de

Bitte vergessen Sie in Ihrer Mail nicht, uns Vor- und Nachnamen und den Wohnort mitzuteilen. Schreiben Sie uns außerdem eine kurze Bildunterschrift zu ihrem Werk. Wir sammeln ihre Bilder in einer Galerie und veröffentlichen das ein oder andere auch auf der Leserseite in unserer Print-Ausgabe. eng