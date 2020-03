Für Corona-Patienten gewappnet

Die Krankenhäuser in der Region bereiten sich auf den Ernstfall in Zeiten des Coronavirus vor, erweitern die Anzahl ihrer Intensivbetten, arbeiten ihr Personal auf die medizinischen Gerätschaften auf den Intensivstationen ein.

Universitätsmedizin Göttingen

Zwölf bis maximal 36 Intensivplätze für Erwachsene und Kinder mit einem schweren Covid-19-Verlauf können in der UMG bereit gestellt werden – je nach ausgewählter Stufe eines ausgearbeiteten Konzept. „Die UMG rüstetet derzeit weitere Bereiche auf und es stehen weitere Notfalloptionen zur Verfügung“, teilt UMG-Sprecher Stefan Weller auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Grundsätzlich sei es aber nur begrenzt möglich, weitere zusätzliche Kapazitäten zu schaffen.

Für die Intensivbettplätze reicht das spezialisierte Personals aus. Zudem hat die Universitätsmedizin bereits weiteres Fachpersonal für eine größere Zahl an intensivmedizinischen Betreuungsplätzen identifiziert. „Da aber ein Covid-19-Patient deutlich aufwändiger und auch personalintensiver zu versorgen ist, wäre das medizinische Personal der UMG bei voller Belegung der bereitgestellten Kapazitäten in höchstem Maße belastet.“

Die Corona-Krise belastet ein Krankenhaus aber auch finanziell. Weller erläutert: „Im Hinblick auf die Refinanzierung der massiven Vorleistungen und des großen Personaleinsatzes bei der Bewältigung der Covid-19-Pandemie hoffen wir als UMG, dass die durch die Corona-Krise entstehenden Defizite durch entsprechende Regelungen des Gesetzgebers noch ausgeglichen werden. Hier muss dringend nachjustiert werden.“

St. Martini Duderstadt

13 auf das Covid-19-Virus positiv getestete Patienten können im St.-Martini-Krankenhaus intensivpflegerisch versorgt werden, an zehn Plätzen davon können Patienten beatmet werden. Außerdem seien zwei weitere Beatmungsgeräte beim Land geordert worden, teil Gaby Travers von der Unternehmenskommunikation mit.

Wie andere Krankenhäuser auch, haben die Duderstädter ihre aktuelle Belegung auf etwa 50 Prozent heruntergefahren, um möglichst viele Covid-19-Patienten aufnehmen zu können. Wegen der Anordnung des Landes, unter anderem alle Patienten, die nicht unbedingt im Krankenhaus liegen müssen, zu entlassen, konnten viele Mitarbeiter als Backup-Team „ins Frei“ geschickt werden. „So haben wir eine möglichst große Anzahl an Reserve für die anstehende Welle an Covid-19-Patienten“, so Travers. „Des Weiteren bilden wir gerade ärztliches Personal auch aus anderen Bereichen an der Intensivtechnik aus. Wir analysieren, wer bereits auf einer Intensivstation gearbeitet hat, um einen möglichst großen Personalpool als Backup vorzuhalten.“

Evangelisches Krankenhaus Weende

Auch in Weende wurde ein Stufenkonzept entwickelt, bei dem von regulär 15 auf bis zu 28 Intensivbetten aufstockt werden kann, davon 18 Beatmungsplätze. Dafür seien genügend Personal und Material vorhanden. Derzeit haben wir noch keine Covid-19-Patienten“, teilt Stefan Rampfel von der Öffentlichkeitsarbeit mit. Zudem könnten auf der Intermediate-Care-Station – eine Art Zwischenintensivstation – weitere Intensivplätze eingerichtet werden, sollten die 28 Betten nicht ausreichen. „Dazu müssten diese mit Beatmungsgeräten ausgestattet werden, die teilweise vom Land oder Bund kommen müssten.“

Das Personal reicht aus: „Falls die Kapazitäten knapp würden, haben bereits niedergelassenen und pensionierte Anästhesisten ihre Unterstützung angeboten. Weiteres Pflegepersonal würden wir unter anderem aus dem OP-Bereich einsetzen. Zudem gibt es examinierte Pflegekräfte aus anderen Bereichen, die zur Not in Intensivbereichen eingesetzt werden könnten.“

Asklepios-Harzkliniken

Die Asklepios-Krankenhäuser im Kreis Goslar – Goslar, Clausthal-Zellerfeld, Bad Harzburg und Seesen – bereiten sich unter Hochdruck auf eine Vielzahl von Corona-Patienten vor: Verfügbare Intensivkapazitäten werden täglich abgefragt, Intensivplätze frei gehalten und – bei einer Ausweitung der Lage – werden Beatmungskapazitäten und die Zahl an Intensivbetten erweitert. „Zudem haben wir Notfallszenarien vorbereitet wie zum Beispiel Beatmungsgeräte sowie Schulungen von Personal an der Medizintechnik“, teilen die Kliniken mit.

Auf der Isolierstation in Goslar könnten 26 Corona-Patienten aufgenommen werden, zusätzlich könnten intensivpflichtige Corona-Patienten behandeln werden. Ferner werde abgestimmt, wie man die Kliniken in Clausthal-Zellerfeld und Bad Harzburg nutzen könnte. „An diesen Standorten wären wir in der Lage, zusätzlich bis zu 60 leicht an Corona Erkrankte zu versorgen.“ In Seesen gibt es 20 Intensivplätze, die auch ausgeweitet werden können. Zudem werden in Goslar zehn Millionen Euro investiert, um Ende Juli eine neue Intensivstation in Goslar zu eröffnen.

Helios-Klinik Herzberg/Osterode

Auch in Herzberg werden zusätzliche Intensivplätze für die Versorgung von schweren Covid-19-Erkrankungen aufgebaut. „Unser Krisenstab, der die aktuelle Lage täglich einschätzt und bei Bedarf zügig handelt, hat für die Erweiterung unserer intensivmedizinischen Betreuung und Beatmungskapazitäten ein internes Schema entwickelt, das wir der Situation entsprechend umsetzen“, so Klinikgeschäftsführer Johannes Richter. „Je nach aktueller Lage werden die verfügbaren Ressourcen an Struktur, Medizintechnik und Personal bestmöglich eingesetzt.“ Alle planbaren Aufnahmen, Operationen und Eingriffe, die nicht dringend erforderlich sind, werden entsprechend des Erlasses der Bundesregierung und des Landes verschoben.

Mitarbeiter anderer Bereiche seien bereits auf der Intensivstation eingearbeitet, um das Fachpersonal zu unterstützen. „Es besteht in allen Fachbereichen eine große Bereitschaft, Dienste zu übernehmen und Kollegen zu entlasten“, lobt Richter. Zudem haben sich Freiwillige mit einem pflegerischen oder medizinischen Berufshintergrund gemeldet, die unterstützen möchten.

Wer in der Helios-Klinik Herzberg helfen möchte, sendet eine E-Mail natascha.moeller-seseke@helios-gesundheit.de unter Angabe von Name, Alter, Qualifikation und Verfügbarkeit.

