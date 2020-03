Coronavirus: Niedersachsen macht die Gastronomie dicht

Hannover. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) will noch keine Ausgangssperre in Niedersachsen – doch das kann sich ändern.

Um das weitere schnelle Ausbreiten des Corona-Virus einzudämmen, macht Niedersachsen Restaurants, Gaststätten und Cafes dicht. Das hat Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Freitag angekündigt. Außer-Haus-Verkauf soll aber weiter möglich sein. Die Regelung für die Gastronomie gilt ab Sonnabend, 18 Uhr. Weil sagte weiter, in der Öffentlichkeit gebe es ein deutlich anderes Bild als noch vor einigen Tagen. Deutlich weniger Leute seien unterwegs.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung Ich willige ein, dass mich die BZV Medienhaus GmbH regelmäßig per E-Mail über Medienangebote (Digital und Print), Gewinnspiele, Leserreisen, Treueangebote, Meinungsumfragen, Veranstaltungen sowie Angebote aus dem Online-Shop per E-Mail informiert. Diese Einwilligung kann ich jederzeit per E-Mail, durch Nutzung des in den E-Mails enthaltenen Abmeldelinks, widerrufen.



Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Corona in Artikel Opt-In-Text * Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de

Zwar steige die Zahl der gemeldeten Corona-Infektionen in Niedersachsen weiter. „Ein Effekt ist deutlich sichtbar“, sagte Weil aber zu den bisherigen Verfügungen des Landes.

Notbetreuung auch in den Ferien

In der Diskussion um eine Ausgangssperre verwies Weil auf die bereits bestehenden Einschränkungen in Niedersachsen. Unter anderem sind Schulen und viele Einrichtungen geschlossen, größere Ansammlungen auch im Freien verboten. Mit Blick auf Bayern sagte Weil, dort sei zu Recht nicht von einer „Sperre“, sondern von Ausgangsbeschränkungen die Rede. Die eigene Wohnung darf dort grundsätzlich nur noch aus wichtigen Gründen verlassen werden.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit: Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Dazu zählen notwendige Einkäufe, Arzt und Apothekenbesuche und auch der Gang zur Arbeit, falls diese nicht von zuhause erledigt werden kann. Zu viele Menschen seien noch immer draußen in Gruppen unterwegs, hatte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) erklärt. Sport im Freien oder Spaziergänge sollen allein oder mit der Familie weiter möglich sein. Das gilt auch für Tankstellenbesuche, den Gang zur Bank und das Ausführen des Hundes.

Dies alles würde auch im Fall von verschärften Regelungen in Niedersachsen wohl möglich bleiben. Weil verwies aber auf weitere Beratungen von Bund und Ländern am Sonntag zur Corona-Krise. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) hatte verschärfte Polizeikontrollen in Niedersachsen angeordnet. Das Land setzt zunächst weiter auf diese Linie. Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) erklärte, die Notbetreuung in Schulen und Kitas funktioniere nach seiner Einschätzung. Der schulische Notbetrieb werde auch in den Osterferien sichergestellt.

983 Fälle von Coronavirus sind in Niedersachsen bestätigt

Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen