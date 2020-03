Das Corona-Testzentrum in Göttingen nahm vergangene Woche seinen Betrieb auf. Nun soll es in Herzberg doch ein weiteres geben.

Jetzt doch: Corona-Testzentrum wird in Herzberg eingerichtet

Nach anderslautenden Aussagen der Kassenärztlichen Vereinigung noch am Mittwoch, wurde nach Informationen unserer Zeitung am Donnerstag doch ein weiteres, mobiles Corona-Testzentrum in Herzberg aufgebaut. Landkreis-Sprecher Ullrich Lottmann bestätigte dies auf Nachfrage.

Demnach soll das Testzentrum für eine Infektion mit dem Coronavirus dann kommende Woche den Betrieb aufnehmen. Weiterhin gilt aber: Keine Tests ohne Überweisung des Hausarztes. Personen ohne Überweisung werden abgewiesen.

