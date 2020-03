Verband: Nicht alle Lebensmittelläden werden sonntags öffnen

Hannover. Lebensmittelläden in Niedersachsen werden nach Einschätzung des Handelsverbands trotz Sonderregelungen in der Coronakrise nicht alle sonntags öffnen.

Lebensmittelläden in Niedersachsen und Bremen werden nach Einschätzung des Handelsverbands trotz Sonderregelungen in der Coronakrise nicht flächendeckend sonntags öffnen. Derzeit versuchten die Einzelhändler zu klären, „ob sie das stemmen können“, sagte Mark Alexander Krack, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Niedersachsen-Bremen, am Donnerstag. Im Einzelfall werde sich das kurzfristig vor dem Wochenende entscheiden. Wahrscheinlich werde es einen Flickenteppich offener und geschlossener Läden geben.

Sonntagsöffnung aus Sicht des Handels nicht unbedingt nötig

„Der Lebensmittelhandel und seine Beschäftigten arbeiten derzeit in Volllast“, sagte Krack der Deutschen Presse-Agentur. Die Politik habe die Ausnahmeregelung mit Blick auf Sorgen der Bevölkerung geschaffen. Aus Sicht des Handels sei die Sonntagsöffnung nicht unbedingt nötig.

Verdi: Sonntagsöffnung könnte Bürger beruhigen

In der derzeitigen Ausnahmelage will auch die Gewerkschaft Verdi einer Sonntagsöffnung der Lebensmittelläden nicht im Weg stehen. „Die Erweiterung der Öffnungszeiten könnten ein Mittel sein, die Bürgerinnen und Bürger zu beruhigen und den Andrang zu entzerren“, sagte ein Sprecher der Dienstleistungsgewerkschaft der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (NOZ). An der grundsätzlichen Einstellung der Gewerkschaft zum arbeitsfreien Sonntag ändere das nichts. „Darauf wird man später zurückkommen.“ dpa

