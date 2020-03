Corona: Diese Vorsichtsmaßnahmen treffen Feuerwehren

Die Feuerwehr im Einsatz bei einem Brand in Osterode.

Der Kreisfeuerwehrverband Osterode hat sich im Zuge der Ausbreitung des Coronavirus darauf verständigt, dass die Feuerwehren der Städte und Gemeinden geeignete Vorsichtsmaßnahmen treffen sollten. Ziel der folgenden ist es, die Leistungs- und Einsatzfähigkeit der Feuerwehren im Verbandsgebiet (Brandabschnitt Nord des Landkreises Göttingen) zu erhalten.

Neben einer möglichen Ausbreitung der Virusinfektion soll damit verhindert werden, dass Feuerwehren aufgrund von Quarantänemaßnahmen nicht mehr einsatzfähig sind. Diese Quarantäne könnte, sollte eines der Mitglieder positiv getestet werden, auch die nicht erkrankten Einsatzkräfte als mögliche Kontaktpersonen betreffen. Zu den empfohlenen Maßnahmen gehören auf unbestimmte Zeit: Keine Ausbildungsdienste der Feuerwehren, keine Übungen und Übungsdienste, keine Veranstaltungen der Feuerwehren in den Feuerwehrhäusern, keine Ausbildungsdienste der Jugend- und Kinderfeuerwehren, Aufenthalte in den Feuerwehrhäusern auf das Nötigste minimieren, für nichtangehörige Personen besteht Hausverbot in den Feuerwehrhäusern. Im Falle eines Einsatzes ist die strikte Einhaltung der bekannten Hygieneregeln angewiesen, zudem finden keine Veranstaltungen oder Übungstreffen der Feuerwehr- und Spielmannszüge statt. Diese Maßnahmen betreffen nicht den Einsatzdienst der Feuerwehren, dieser ist jederzeit sichergestellt.

Der Verband begründet die Entscheidung: „Laut Auskunft des Robert-Koch-Instituts ist davon auszugehen, dass in der nächsten Zeit etwa zwei Drittel der Gesamtbevölkerung mit dem Coronavirus infiziert werden. Es muss ebenfalls davon ausgegangen werden, dass ein Teil der Infizierten einen schweren Krankheitsverlauf erleiden. Damit unsere Gesundheitssysteme reaktionsfähig bleiben, ist es dringend erforderlich, die Infektionszeiträume zu strecken, da nur eine begrenzte Anzahl an Intensivpflegeplätzen zur Verfügung steht.“

Die Feuerwehren, als eine der Stützen der Daseinsvorsorge, müssten weiterhin handlungsfähig bleiben, dies betreffe neben den Entscheidungsträgern innerhalb der Feuerwehren auch jede einzelne Einsatzkraft. Nicht nur eine direkte Erkrankung von Mitgliedern würde die Feuerwehren vor besondere Herausforderungen stellen, auch die durch die Krankheit notwendigen Quarantänemaßnamen hätten Einfluss auf die Einsatzfähigkeit.

Die vom Kreisfeuerwehrverband Osterode am Harz empfohlenen und durch die Feuerwehren der Städte und Gemeinden umgesetzten Maßnahmen sollen helfen die Einsatzfähigkeit zu gewährleisten, indem sie eine gleichzeitige Erkrankung von Einsatzkräften bzw. eine möglicherweise notwendige Quarantäne vermeiden. „Der Einsatzdienst ist von den vorgeschlagenen Maßnahmen ausdrücklich nicht betroffen. Die Feuerwehren stehen den Bürgern jederzeit uneingeschränkt professionell zur Verfügung“, heißt es abschließend.