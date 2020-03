Jetzt drei Corona-Fälle im Landkreis Goslar

Im Landkreis Goslar sind die ersten Corona-Fälle aufgetreten: Drei Personen wurden positiv auf das Virus getestet. Es handelt sich um eine Person aus Bad Harzburg und ein Ehepaar aus Goslar, das in Südtirol war und sich bereits seit zehn Tagen freiwillig in Quarantäne befindet. Darauf macht der Landkreis aufmerksam. Gleichzeitig tritt eine Verfügung in Kraft, die Rückkehrer aus Risikogebieten betrifft. Wie im Kreis Göttingen dürfen diese vorerst keine Kindertagesstätten, Schulen, Krankenhäuser sowie Pflegeeinrichtungen betreten.

Besuchsverbot für Seniorenheime

In Bezug auf Senioreneinrichtungen hat der Landkreis ein generelles Besuchsverbot verhängt. Ausgenommen sind medizinisch notwendiges Personal wie beispielsweise Rettungsdienst, Physio- und Ergotherapeuten, Ärzte sowie externe Lieferdienste wie beispielsweise Apotheken, Post, Wäschedienste und Bestattungsinstitute.

