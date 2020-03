Coronavirus: Jedes zweite Unternehmen erwartet Umsatzeinbußen

Desinfektionsmittel stehen derzeit in vielerlei Hinsicht hoch im Kurs. Das weiß ein Unternehmen aus dem Landkreis Göttingen nur zu gut und würde gerne den leer gefegten Markt mit seinen keimtötenden Produkten verlässlich bedienen. Das Problem: Die Flaschen und Sprühköpfe kommen aus China, und es ist nicht absehbar, ob die Zulieferkette geschlossen bleibt.

Das Coronavirus hat die Weltwirtschaft fest im Griff, immer mehr Branchen sind auch in Deutschland betroffen. Nicht nur der extrem wichtige Markt für Waren „Made in Germany“, China, ist zusammengebrochen, auch die Zulieferung von Produkte der Weiterverarbeitung schwächelt. Die Angst vor Lieferengpässen wächst mit jedem Tag, wobei die Branchen ganz unterschiedlich stark betroffen sind, meint Klaus Pohlmann, IHK-Pressesprecher aus Hannover, zu deren Bezirk auch der Landkreis Göttingen gehört.

Die IHK hat eine aktuelle Umfrage gestartet, an der sich zahlreiche Unternehmen beteiligten (Die Zahlen der IHK-Befragung sind nicht nach Landkreisen aufgeschlüsselt). Bei den Folgen der Ausbreitung des Coronavirus stehen in Hannover und in der Umgebung der Landeshauptstadt Hotels, Gastronomie und Cateringanbieter sowie die oft mittelständisch geprägten Unternehmen der Messewirtschaft ganz besonders im Fokus. Danach erwartet etwa jedes zweite Unternehmen (52 Prozent) in diesem Jahr Umsatzeinbußen wegen der Corona-Ausbreitung. Unter den Gründen steht die Absage von Messen und Veranstaltungen ganz oben: 48 Prozent der befragten Unternehmen sehen sich dadurch betroffen. „Aber selbst bei uns merkt man die Angst. Seminare, Fortbildungen, Eröffnungsfeiern, welche schon lange geplant waren, werden ohne neuen Termin gestrichen oder abgesagt“, berichtet Joachim Kälz vom kleinen mittelständischen Unternehmen im Bad Sachsa (Schlosserei Kälz).

Die Konsequenzen aus der Epidemie sind also längst auch in der Region zu spüren. Das bestätigt zum Beispiel die Sigmar Laborzentrifugen GmbH mit Sitz in Osterode, ein Global Player und weltweit führender Hersteller für Laborzentrifugen. Kürzlich wurde die für das Unternehmen wichtigste Messe des Jahres Analytica 2020, die am 31. März in München ihre Tore hätte öffnen sollen, in den Oktober verschoben. „Obwohl bei uns sehr viel Vorbereitungsaufwand für die Messe geleistet wurde, ist diese Entscheidung aus unserer Sicht vernünftig“, erklärt Geschäftsführer Dr. Michael Sander. „Die Ausbreitung des Corona-Virus trifft uns an verschiedenen Punkten, sowohl innerbetrieblich, als auch geschäftlich“, sagte er. Noch hielten sich die Probleme für sein Unternehmen in Grenzen, aber die Geschäftslage sei durch einen schwächeren Export nach Asien bereits ebenso betroffen wie der Import durch die angespannte Zuliefersituation von Artikeln für die Produktion.

Betriebe legen Projekte auf Eis

Gerade hat auch die Wirtschaftsförderung Göttingen (WRG) schmerzhafte Erfahrungen mit den Folgen des Coronavirus machen müssen. Geschäftsführer Detlev Barth erläutert die Hintergründe: Denn eigentlich wollte die WRG zusammen mit der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung Göttingen (GWG) und der Wirtschaftsförderung des Landkreises Northeim im Rahmen des Projekts „Spotlight“ Jugendlichen die zahlreichen und vielseitigen Ausbildungsmöglichkeiten in der Region Südniedersachsen auf der Messe GöBit vorstellen. Die hätte vergangenes Wochenende stattfinden sollen, ist aber abgesagt worden: „Wir sind mit einem vierstelligen Betrag ins Minus gegangen“, so Barth.

Derart betroffen sind viele Betriebe der Region, bei denen zudem umfangreiche Reiseeinschränkungen wirksam werden, nach IHK-Angaben 39 Prozent der Unternehmen. Damit spüre man im Bereich der IHK Hannover die Folgen des Coronavirus noch deutlicher als in Niedersachsen und in Deutschland insgesamt.

„Wir machen etwa 15 bis 20 Prozent unseres Umsatzes mit Kunden in China, hier speziell mit der in China produzierenden deutschen Automobilindustrie, aber auch mit chinesischen Herstellern. Zurzeit sind alle Projekte auf Eis gelegt, da niemand weiß, wie es weitergeht“, beschreibt Dr. Rainer Beyer, Geschäftsführer des nahe bei Bad Lauterberg im Kreis Goslar ansässigen Unternehmens Eckold, Spezialist für Clinchen, Stanzen und Umformen von Blechen und Profilen. Die Kontaktleute könnten nicht reisen, geschäftliche Treffen seien derzeit nicht möglich.

Die internationale Reisetätigkeit insbesondere im Vertrieb und im Service für besonders kritische Regionen wurde auch bei der Piller Group GmbH aus Osterode reduziert. Dennoch gibt sich Geschäftsführer Dr. Detlev Seidel derzeit noch gelassen und sieht aktuell keine signifikanten negativen Einflüsse der Coronavirus-Thematik auf das Geschäft. Das Unternehmen mit Sitz in Osterode ist weltweit in der unterbrechungsfreien Stromversorgung tätig. Allerdings rechnet auch Dr. Detlev Seidel bei einer länger anhaltenden Krise für sein Unternehmen mit negativen Folgen. Derzeit werde das Ganze zwar überdramatisiert, aber: „Wir blicken durchaus mit Sorge auf die Entwicklung.“

Umsatzeinbrüche

Ähnlich wie Dr. Seidel äußert sich Helmut Peter, Geschäftsführer der Peter-Gruppe (Mercedes Autohaus) zu den wirtschaftlichen Erwartungen: „Zu unserem großen Glück spüren wir bislang keine Auswirkungen. Lieferengpässe gibt es nicht. Das ist aber der Tatsache geschuldet, dass wir mit drei Monaten Zeitverschiebung nach vorn arbeiten. Insofern rechnen wir im Frühjahr mit eventuellen Umsatzeinbrüchen.“ Davon geht auch Dr. Rainer Beyer aus, der lange dem Unternehmensnetzwerk Mekom vorstand: „Da die deutsche Automobilindustrie zum Teil auf Vorprodukte aus China angewiesen ist, kann sich der ohnehin schon abgeschwächte Verkauf von Pkw weiter verschlechtern.“ Das bedeute weitere Einsparungen der Automobilindustrie, die dann zu Lasten der Lieferanten gehen. „Wir sehen die Situation ernst, aber nicht hoffnungslos“, erklärt er.

Landesweit erwarten laut IHK-Angaben 46 Prozent der Unternehmen, dass ihre Umsätze in diesem Jahr sinken. Im Bereich der IHK Hannover sehen sich aktuell weitere 26 Prozent der Unternehmen derzeit noch nicht in der Lage, die Auswirkungen abzuschätzen. Rund 22 Prozent und damit weniger als im Vergleich mit dem niedersächsischen Durchschnitt (25 Prozent) erwarten, dass sie in ihren Geschäften von der Virusausbreitung nicht negativ betroffen sein werden. Mit Auswirkungen rechnen die Unternehmen im Bereich der IHK außer durch Veranstaltungsabsagen und Reiseeinschränkungen vor allem durch Nachfragerückgänge (35 Prozent) und krankheitsbedingte Ausfälle von Mitarbeitern (31 Prozent). Entsprechend haben die Betriebe auch ihre Hygienevorschriften ausgerichtet und verschärft, wie Osteroder Unternehmen bestätigen.

Zwar gehen nur etwa 14 Prozent der Betriebe von Liquiditätsengpässen aus. Diese können sich aber besonders drastisch auswirken. „Wenn die Umsätze wegbrechen, aber die Kosten weiterlaufen, kann das für Unternehmen schnell zu einem existenziellen Problem werden“, so Dr. Horst Schrage, Hauptgeschäftsführer der IHK Hannover. Hier seien jetzt unbürokratische, schnell wirksame Maßnahmen geboten. „Alle betroffenen Unternehmen brauchen jetzt Unterstützung.“ Der Koalitionsausschuss von Union und SPD hat sich angesichts der Krise inzwischen auf ein Maßnahmenpaket geeinigt, um Betroffene zu unterstützen.