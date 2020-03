Minister fordert mehr Demokratiebildung an den Schulen

Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) beklagte eine zunehmende „Laissez-faire-Haltung“ gegenüber Demokratie und Frieden in der Gesellschaft, der Minister sprach von Anfeindungen gegen couragierte Schulen und erklärte: „Ich erachte politische Schwerpunkte für notwendig.“ Unter dem Stichwort „Demokratiebildung“ sollen daher nicht nur Experten für zivile Konfliktbewältigung verstärkt an Schulen vortragen. Tonne kündigte bei einem Pressegespräch auch einen Erlass des Landes zur Demokratiebildung an - also rechtlich bindende Vorgaben für die Schulen.

„Friedenspädagogisches Netzwerk“

Es ist erst wenige Wochen her, dass Tonne für „Projekte zu Frieden, Demokratie und Toleranz“ sechs Schulen auszeichnete. Zudem gab es einen „Sonderpreis 70 Jahre Grundgesetz“. „Die Jury hatte es erneut besonders schwer, weil so viele tolle und auszeichnungswürdige Projekte eingereicht wurden. Alle diese Beiträge zeigen, dass unsere Schulen Orte der Vielfalt und gelebter Demokratie sind“, lobte der Minister. Unter den Preisträgern war auch die Carl-Hahn-Schule Wolfsburg. Ende 2019 war Tonne in Hannover beim Jahrestreffen des Netzwerks „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“. Das bundesweite Projekt wurde 1995 von einem Verein ins Leben gerufen, in Niedersachsen sind laut Ministerium 350 Schulen dabei. „Sie können sicher sein, dass ich als Kultusminister fest an Ihrer Seite stehe und all jenen entschieden widerspreche, die Zweifel und Verunsicherung in die Schulleitungen und Kollegien tragen wollen, um hieraus politischen Profit zu schlagen“, sagte Tonne seinerzeit - mit Hinweis auf „unsägliche Meldeportale“. Gemeint: ein Lehrer-Meldeportal der AfD, um das es allerdings seit langem eher still geworden war. Tonne betonte nun, dass es um ergänzende Angebote zum bereits Bestehenden gehe. Ein Stärken des Projekts „Schulen ohne Rassismus“ sowie den Aufbau eines „Kinderrechtenetzwerks“ sowie eines „friedenspädagogischen Netzwerks“ hatte der Minister bereits Ende 2018 in einer Rede im Landtag angekündigt.

Mehr Beteiligung an Grundschulen

Zum einen sollen über die Evangelische Erwachsenenbildung „Expert*innen“ in ziviler Konfliktbearbeitung in den Unterricht kommen. Sie berichten von Erfahrungen aus Einsätzen von Bolivien bis Ruanda und Afghanistan. Dies Projekt soll mit rund 50 Rednereinsätzen an Schulen bereits erfolgreich angelaufen sein. Wesentlich weitreichender als solche seit jeher möglichen Gastauftritte dürfte der angekündigte Erlass sein. Dort soll, wie es hieß, als „normative Orientierung“ auch niedergelegt sein, was Demokratische Bildung für die Mitbestimmung an den Schulen, die Kooperation mit außerschulischen Partnern oder auch das Personal an Schulen bedeutet. Was das etwa für die Arbeit von Personalvertretungen bedeutet, dazu konnte Tonne noch nichts sagen. Denn an Schulen arbeiten ja nicht nur Lehrer. Der Erlass soll von der Grundschule an gelten. Neben den unverbindlichen „Klassenräten“ könnte es hier um echte Beteiligung gehen. „Viele Schulen im Primarbereich haben sich die Mitwirkung von Schülern und Schülerinnen schon lange zur Aufgabe gemacht, zum Beispiel durch gewählte Klassenräte und Schulversammlungen“, erklärte Tonne. Die Landesschulbehörde soll zu dem Thema ein Beratungs- und Unterstützungssystem aufbauen, für die Schulen soll es ein „Musterkonzept“ geben. „Wir alle sind gefordert, gefährlichen Entwicklungen wie der Zunahme von Rassismus, Rechtsextremismus, Antisemitismus, aber auch Hate Speech und Fake News entgegenzuwirken“, betonte Tonne. Bei der Opposition im Landtag erntete der Minister erwartungsgemäß wenig Beifall. „Demokratiebildung braucht mehr als kurzatmige Konzepte“, erklärte die Grünen-Bildungspolitikerin Julia Hamburg. Den belasteten Lehrkräften eine weitere Aufgabe oben draufzulegen, könne nicht länger das Gebot der Stunde sein. Der FDP-Abgeordnete Björn Försterling begrüßte das „Paket zur Demokratiebildung“ zwar grundsätzlich. Leider vergesse der Kultusminister wieder, dass die Lehrkräfte das Paket umsetzen müssten und die notwendige Zeit nicht bekämen, so Försterling. So werde das Programm nur ein Papiertiger sein.