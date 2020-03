Wolken und Regen in Niedersachsen – es könnte glatt werden

In Niedersachsen und Bremen bleibt es in den kommenden Tagen bewölkt. Am Donnerstag kann es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) am Nachmittag immer wieder regnen. Die Temperaturen liegen zwischen fünf und neun Grad. In der Nacht kühlt es sich dann auf bis zu einem Grad ab.

Auf den Straßen kann es glatt werden

Auch am Freitag bleibt es bewölkt mit immer wieder einsetzendem Regen. Nur in Ostfriesland zeigt sich im Laufe des Tages ab und zu die Sonne. Tagsüber werden Temperaturen zwischen fünf und sieben Grad erreicht. Nachts wird es bei bis zu minus einem Grad kälter, auf den Straßen kann es glatt werden.

Am Samstag wechseln sich Sonne und Wolken immer wieder ab, vereinzelt kann es Schauer geben. Die Temperaturen liegen zwischen sieben und neun Grad. dpa