Finn (4): Ich kenne Schnee nur von Mami

Ich kann mich gut erinnern, wie das war: Hinten auf dem Schlitten. Ich sah den Rücken meines Vaters – und die zugeschneiten Dorfstraßen. Ja, es war üblich, dass man im Winter Schlitten fahren konnte, riesige Schneekugeln im Garten rollte oder Schneeballschlachten veranstaltete, wobei ich mich hinter der Hecke versteckte. Meine Freundin Laura aus Hannover wurde neulich regelrecht nostalgisch: „Ach, die gute alte Zeit, als es noch Schnee gab im Winter“.

Nein, es geht hier nicht ums „Früher war alles besser“. Die Statistik ist eindeutig. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes zwischen 1961 bis 1990 im deutschen Durchschnitt 47 Tage mit einer nennenswerten Schneedecke. In den vergangenen 30 Jahren sank diese Zahl auf etwa 20 Tage. Gerhard Müller-Westermeier vom Deutschen Wetterdienst sagte das vor Jahren schon: „Die Klimaforscher sind ziemlich sicher: In 50 Jahren werden unsere Enkelkinder weiße Weihnachten in Deutschland fast nur noch aus dem Fernsehen kennen.“ Die Frage ist also: Haben die Kinder in unseren Breitengraden eigentlich noch Schlitten- und Schneeballschlachterfahrung?

Die achtjährige Viktoria aus Celle reagiert auf diese Frage verwirrt: „Hä? Wie meinst du das?“ Sie weist darauf hin, dass sie schon Schneebälle geschmissen habe. Tatsächlich hat es in der Region geschneit, als sie vier und sechs Jahre alt war. Auch die neunjährige Enna verweist auf eigene Schneemänner. Die Mutter ergänzt aber, es sei „ein kleiner“ gewesen. Und ihr vierjähriger Bruder erinnert sich gar nicht mehr daran. Sondern nur an den Schnee im Harz...

Auch andere Kinder können die Begeisterung für Schnee nur theoretisch teilen. Der vierjährige Finn aus Braunschweig sagt sogar: „Ich vermisse Schnee.“ Er kenne Schnee „nur von Mami“. Seine Mutter erklärt, dass er damit Urlaubsfotos von ihr meint. Seine Zwillingsschwester Lena sagt: „Wir haben mal Schneeflocken mit der Zunge aufgefangen“. Auf Nachfrage bejahen aber beide, dass es nie für eine Schneeballschlacht oder einen Schneemann gereicht habe. Finn bleibt dennoch hoffnungsvoll: Wenn es schneit, wolle er sogar einen „Schneeturm“ bauen, sagt er.

Die Beobachtung von Wetterforschern zeigt, dass der Trend in dieser Frage eindeutig. Wenn man die neuesten Daten der „Winterchronik“ und des Deutschen Wetterdienst anschaut, ist sowohl der Rückgang der Schnee-Tage als auch der Schneehöhe an Schneetagen ersichtlich.

Die globale Erwärmung zeigt also Folgen: Laut Klimareport Niedersachsen von 2018 ist das Jahresmittel der Temperatur seit 1881 um 1,5 Grad Celsius gestiegen. Während die Sommertage zunehmen, nehmen die Frosttage ab.

Müssen Bilderbücher oder Schulbücher künftig anders aussehen, wenn es die abgebildeten Schneelandschaften in weiten Teilen des Landes nicht mehr gibt? Der Cornelsen-Verlag stellt sich auf das Thema erst noch ein. Aber die Idee, ein Buch zu machen, in dem Weihnachten in einem schneefreien Winter stattfindet, gibt es, wie die Sprecherin des Carlsen-Verlages, Katrin Hogrebe, unserer Zeitung sagt. Wann das so sein wird, ist aber unklar. Auch der Ravensburger-Verlag beschäftigt sich mit dem Thema, meinte eine Sprecherin gegenüber unserer Zeitung. Die Buchreihe „Wieso? Weshalb? Warum?“ beinhalte bereits ein Buch, das Weihnachten in verschiedenen Ländern darstellt. Das Weihnachtsfest sei nicht direkt mit Schnee verbunden. Ob die Fiktion einer weißen Weihnacht für Kinder Realität wird, liege eh daran, wie die Eltern feiern.