Stephan Weil: Seehofer soll Ländern Flüchtlingsaufnahme erlauben

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat angesichts der Flüchtlingssituation an der türkisch-griechischen Grenze Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) aufgefordert, den Bundesländern eine Flüchtlingsaufnahme zu ermöglichen.

Neben Niedersachsen seien auch vier andere Länder sowie einige EU-Mitgliedsstaaten bereit, besonders schutzbedürftige Kinder aus den überfüllten Lagern von der griechischen Insel Lesbos aufzunehmen, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Flüchtlingsaufnahme nicht ohne Zustimmung von Bund

Allerdings gehe das nicht ohne die Zustimmung des Bundes. „Bundesinnenminister Seehofer muss seinen Widerstand dagegen aufgeben und den Weg für die Aufnahme dieser Kinder endlich frei machen.“

In Bremen folgten am Dienstag Hunderte Menschen einem Aufruf des Regierungsbündnisses aus SPD, Grüne und Linke und demonstrierten für die Aufnahme von Geflüchteten. Angesichts der Lage an der griechischen Grenze sei Bremen bereit, insbesondere Familien und Minderjährige aufzunehmen, sagte Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne): „Wir können das, wir sind stark.“ Die Landesregierung setze sich schon länger bei der Bundesregierung für höhere Kontingente ein.

Weil: „Kontrollierte und gesteuerte Flüchtlingsaufnahme.“

„Natürlich wäre eine koordinierte Aktion zur Aufnahme von besonders schutzbedürftigen Flüchtlingen zwischen verschiedenen europäischen Nationen sinnvoll, und dafür müsste die Initiative vom Bund ausgehen“, sagte Weil. „Gleichzeitig wissen wir auch: Es werden sich nicht alle beteiligen, nicht in Deutschland und nicht in Europa.“ Deswegen könnten solche Programme auch nur begrenzt helfen.

„Wir sollten grundsätzlich über Kontingente sprechen – also über die Aufnahme von besonders schutz- und hilfsbedürftigen Personen und Gruppen, wie es das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen schon lange fordert“, sagte Weil. „Dabei geht es um eine kontrollierte und gesteuerte Flüchtlingsaufnahme.“

Das würde auch verhindern, dass sich wie in den Jahren 2015/2016 vor allem die Starken durchkämpften, also junge Männer. „In vielen Fällen hatten die Schwächeren, Frauen, Familien mit Kindern und ältere Menschen gar keine Chance“, meinte Weil. Das sei nicht das, was er unter Flüchtlingsschutz verstehe. Die Bilder von der Grenze seien erschütternd. „Aber es hilft diesen Menschen auch nicht, wenn wir Erwartungen wecken, die anschließend nicht erfüllt werden können.“

Weil: Aus 2015 gelernt

„Das Entscheidende für mich ist eigentlich, dass wir uns ernsthaft fragen: Was können wir verantwortbarerweise leisten?“, sagte Weil. „Das ist durchaus eine ganze Menge, vor allem dank vieler Bürger, die sich nicht nur vor vier Jahren, sondern bis heute für die Aufnahme in Not befindlicher Menschen engagieren.“

Es gebe auch zahlreiche Städte und Gemeinden, die aufnahmebereit seien. „In Niedersachsen und anderen Bundesländern haben wir aus den Erfahrungen von 2015/2016 durchaus gelernt“, meinte der Ministerpräsident. „Viele Unterkünfte sind gewissermaßen im Standby-Modus und können jederzeit aktiviert werden.“

„Wir sollten aus 2015 gelernt haben, dass ein Kontrollverlust unbedingt vermieden werden muss.“ Die Situation sei auch deswegen ein Treibhaus für die Entwicklung der AfD gewesen. „Ich bin der Auffassung, dass die EU ihre Außengrenzen so gut wie möglich sichern muss“, betonte Weil. „So gut wie möglich muss die EU aber auch ihren humanitären Ansprüchen genügen. Daran mangelt es derzeit.“

Niedersachsens Innenminister Pistorius: Erneut mit Türkei verhandeln

Auch Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius appellierte an Bundesinnenminister Seehofer, den Weg frei zu machen für die Aufnahme eines Kontingents unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge aus dem Lager Moria auf Lesbos. Die EU müsse auch erneut mit der Türkei verhandeln und dafür sorgen, dass sich eine Situation wie 2015 nicht wiederhole, sagte Pistorius im „Welt“-Interview (Dienstag). „Wir können nicht zulassen, dass wiederum Hunderttausende Menschen über die europäischen Außengrenzen zu uns kommen.“

Die Europäischen Union müsse Griechenland bei der Grenzsicherung, dem Bau weiterer Aufnahmelager und der Versorgung von Flüchtlingen helfen. dpa