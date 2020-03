13-jähriger Junge tot in Wohnung in Celle gefunden

Ein 13 Jahre alter Junge ist tot in der Wohnung eines Bekannten in Celle entdeckt worden. Nach Polizeiangaben ist bisher völlig unklar, wie der Junge ums Leben kam. Spuren von Gewalteinwirkung gab es nicht. Nun wird auf das Ergebnis der rechtsmedizinischen Untersuchung gewartet, teilte die Polizei Celle am Dienstag mit.

Der Junge war als vermisst gemeldet worden

Der Vater des Jungen hatte seinen Sohn am Sonntagabend als vermisst gemeldet. Am Montag wurde das Kind in der Wohnung entdeckt, in der ein 18-jähriger Bekannten des Jungen gemeldet ist. Die Polizei wollte zunächst keine weiteren Details zu dem Fall nennen und verwies auf die Staatsanwaltschaft. dpa