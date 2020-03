17 Fälle von Coronavirus in Niedersachsen

Canan Emcan, Stationsleiterin auf der Infektionsstation der Uniklinik Essen, steht in Schutzkleidung und mit einer Atemmaske in einer Schleuse und hält ein Abstrichröhrchen in den Händen.

Nach dem Ausbruch des neuartigen Coronavirus in Niedersachsen sind derzeit 17 Menschen nachweislich infiziert. Die Zahl erhöhte sich am Donnerstag noch einmal. Der erste bekannte Fall aus Niedersachsen stammt vom Wochenende – genauer aus Uetze.

Das sind die bestätigten Corona-Fälle

Die Zahl der mit dem neuartigen Coronavirus nachweislich infizierten Menschen ist in Niedersachsen bis zum Donnerstagabend auf 18 gestiegen.

In der Nacht zum Donnerstag wurde ein Fall aus Stade und im Laufe des Vormittags ein Fall aus Braunschweig bestätigt. Seit Mittwoch ist jeweils ein Fall im ostfriesischen Landkreis Leer, in Oldenburg, in der Grafschaft Bentheim sowie zwei Fälle aus dem Landkreis Rotenburg/Wümme bestätigt. Am Abend meldete die Region Hannover außerdem eine weitere Infektion in Uetze – es ist somit der dritte Fall aus der Gemeinde nahe Peine und Gifhorn.

In Braunschweig wurde eine Frau positiv auf das Virus getestet. Sie befindet sich in häuslicher Quarantäne. Die Stadt ruft einen Expertenstab ein. Die Frau hat sich offenbar im Urlaub auf den Kanaren angesteckt und nach ihrer Rückkehr in den vergangenen Tagen leichte Krankheitsanzeichen entwickelt.

In Stade hat sich ein Lehrer eines Gymnasiums mit dem Coronavirus infiziert. Ein Unterrichtsausfall am Vincent-Lübeck-Gymnasium halte das Gesundheitsamt des Landkreises allerdings nicht für nötig, teilte der Landkreis in der Nacht zu Donnerstag mit. Der Mann hatte demnach am Montag grippeähnliche Symptome aufgewiesen. In der Schule war er zuletzt am vergangenen Freitag gewesen. Mit der Entscheidung, den Unterricht nicht ausfallen zu lassen, berufen sich Mediziner und Landkreis nach eigenen Angaben auf die Richtlinien des Robert Koch-Instituts, wonach eine Ansteckungsgefahr ab zwei Tage vor den ersten Symptomen bestehe.

In Oldenburg sei ein 44-jähriger Mann derzeit in häuslicher Quarantäne, teilte die Stadt Oldenburg am Mittwoch mit. Ebenfalls getestet wurde die Ehefrau des 44-Jährigen, bei ihr bestätigte sich der Verdacht nicht. Die Testergebnisse der beiden Kinder standen zunächst noch aus. Die Familie hatte Ende Februar in Langenberg bei Heinsberg in Nordrhein-Westfalen Karneval gefeiert, danach ergaben sich die Symptome. Allen gehe es gut, nur die Frau sei leicht erkältet.

In der Grafschaft Bentheim hat sich ein Mann mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt. Der etwa 30 Jahre alte Patient aus Schüttorf befinde sich in häuslicher Quarantäne, teilte der Landkreis Grafschaft Bentheim am Mittwoch in Nordhorn mit. Die häusliche Isolation betreffe auch die in dem Haushalt lebenden Familienangehörigen. Das genaue Alter wollten die Behörden nicht nennen. Der Mann arbeite in einem grenzüberschreitenden Gewerbegebiet und habe sich nach bisherigen Erkenntnissen bei einem Infizierten im niederländischen Coevorden angesteckt, sagte ein Landkreissprecher.

In Ostfriesland hingegen ist laut Gesundheitsministerium eine 32-Jährige aus Westoverledingen im Landkreis Leer infiziert. Sie sei isoliert in einem Krankenhaus untergebracht, ihr zustand stabil. Der Lebensgefährte der Frau sei zu Hause in Quarantäne, Kontaktpersonen sowie die Infektionskette werden ermittelt.

Im Landkreis Rotenburg/Wümme sind zwei Urlaubsrückkehrer aus Südtirol erkrankt. Über die dritte Infektion war am Abend noch nichts bekannt.

Bereits am Dienstag waren neue Fälle bekannt geworden

Bei einem bereits am Dienstag bekannt gewordenen Fall handele sich um einen 21-Jährigen aus dem Landkreis Ammerland, der die vergangenen Tage bei seiner Mutter in Oldenburg verbracht habe, teilte das niedersächsische Gesundheitsministerium am Dienstag mit. Der junge Mann und seine Mutter seien in häuslicher Quarantäne. Die Behörden versuchen weiter, mit Quarantänemaßnahmen die Ausbreitung der Krankheit zu verhindern. Die Einrichtung regionaler Testzentren im Kampf gegen das neuartige Virus dürfte sich allerdings verzögern.

Am späten Dienstagnachmittag kam dann noch ein weiterer Corona-Fall auf: Es handele sich um einen Mann aus dem Landkreis Cuxhaven, teilte der Landkreis am Dienstag mit. Hintergrund sei eine Reise nach Norditalien. Der Erkrankte sei in häuslicher Quarantäne, seine Frau als Kontaktperson ebenso. Hinweise darauf, dass das Virus in der Bevölkerung des Landkreises zirkuliere, gebe es nicht.

Am Wochenende war die erste Infektion mit dem neuartigen Coronavirus in Niedersachsen bekanntgeworden. Ein 68 Jahre alter Mann aus Eltze in der Gemeinde Uetze (Region Hannover) hatte sich offensichtlich während einer Busreise nach Südtirol angesteckt. Am Dienstag bestätigte sich Behördenangaben zufolge auch eine Infektion bei einer Kontaktperson des 68-Jährigen, die aber keine Symptome aufweise.

Quarantäne für Kontaktpersonen

Für Menschen, die mit Corona-Patienten Kontakt hatten, gilt: Kontaktpersonen von Patienten oder Reiserückkehrer aus Risikogebieten mit entsprechenden Symptomen sollten isoliert und so schnell wie möglich auf das Virus getestet werden, sagte Gesundheitsministerin Carola Reimann. Im Falle einer Ansteckung würden die entsprechenden Kontaktpersonen ermittelt.

„Diese werden dann ebenfalls unter Quarantäne gestellt und bei auftretenden Symptomen getestet“, erklärte Reimann. „Dieses Verfahren hat sich in der Region Hannover seit dem letzten Samstag bewährt und wird nun auch in Oldenburg und im Ammerland zur Anwendung kommen.“

In fast allen Bundesländern gibt es inzwischen nachgewiesene Infektionen mit dem neuen Coronavirus. Vor allem in Nordrhein-Westfalen gibt es viele registrierte Ansteckungen mit dem Sars-CoV-2 genannten Erreger.

Nicht jeder Infizierte wird auch krank

Doch nicht jeder Infizierte erkrankt. Die Mehrheit der Betroffenen hat Erkältungssymptome oder gar keine Beschwerden. Schwerere Krankheitsverläufe entwickeln nach den bisherigen weltweiten Erkenntnissen bis zu 15 Prozent der Betroffenen. Häufig sind darunter alte Menschen und Patienten mit Vorerkrankungen. Die Isolation der Betroffenen und die Suche nach Kontaktpersonen erfolgt, damit sich die Ausbreitung des Virus verlangsamt. Ziel ist, möglichst viel Kapazität im Gesundheitssystem zu erhalten.

Für die allermeisten Kinder ist das neue Virus nach Angaben des niedersächsischen Landesverbandes der Kinder- und Jugendärzte keine große Gefahr. „Es betrifft in seinem komplizierten Verlauf vor allem ältere Menschen und Patienten mit Vorerkrankungen. Dies sollten sich die Eltern immer wieder bewusst machen“, sagte Verbandssprecherin Tanja Brunnert aus Göttingen.

Dramatisch mutet hingegen eine Rückholaktion der Stadt Osnabrück an: Hier wurde am frühen Donnerstagmorgen ein Konvoi mit zwei Ärzten, Rettungsassistenten und Eltern auf den Weg geschickt, um 55 Kinder von der Skifreizeit in Südtirol zurückzuholen. Der Grund: Ein Kind hatte während der Schulfreizeit Fieber bekommen, inzwischen seien zwei weitere Kinder erkrankt. „Wir können nicht ausschließen, dass es Corona ist“, begründete ein Sprecher der Stadt die Aktion. Einen Beitrag zur Panikmache sieht er darin nicht: Die Rückholung sei mit Ärzten abgesprochen und die einzig sinnvolle Entscheidung.

Testzentren sollen Arztpraxen entlasten

Um Arztpraxen zu entlasten, sollen in Niedersachsen regionale Testzentren eingerichtet werden. Diese sollten eigentlich bis Ende der Woche die Arbeit aufnehmen – das sei aber vermutlich nicht möglich, sagte ein Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen. Das größte Problem sei fehlende Schutzkleidung - Ärzte in den Diagnosezentren müssten aber unbedingt Schutzkleidung haben. Andernfalls drohten Ärzte auszufallen und in Quarantäne geschickt zu werden. Das Land prüfe in Abstimmung mit der Bundesregierung, ob es Reserven etwa bei Bundeswehr oder Technischem Hilfswerk gebe. dpa

Corona-Virus in der Region – alle Informationen auf einen Blick

corona-virus in der region – alle informationen auf einen blick Coronavirus- Deutsche Forscher wollen Medikament testen

Sie wollen keine Nachrichten aus der Region mehr verpassen?

Dann melden Sie sich hier zu unserem täglichen Newsletter an. Anrede Frau Herr Vorname Nachname E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung* Ich willige ein, dass mich die BZV Medienhaus GmbH regelmäßig per E-Mail über Medienangebote (Digital und Print), Gewinnspiele, Leserreisen, Treueangebote, Meinungsumfragen, Veranstaltungen sowie Angebote aus dem Online-Shop per E-Mail informiert. Diese Einwilligung kann ich jederzeit per E-Mail, durch Nutzung des in den E-Mails enthaltenen Abmeldelinks, widerrufen.



Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Kombiformular HP * Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. BZV Medienhaus GmbH

Hintern Brüdern 23

38100 Braunschweig



Telefon: (05 31) 39 00 - 0

E-Mail: info@bzv.de

Homepage: www.bzv-medienhaus.de



www.CleverReach.de