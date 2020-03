Osnabrück: 19-Jähriger fährt mit Auto gegen Baum – Beifahrer tot

Ein junger Mann ist in Bohmte im Landkreis Osnabrück mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und hat sich schwer verletzt – sein Beifahrer starb noch an der Unfallstelle.

Unfall bei Osnabrück: 19-Jähriger kommt von Straße ab und fährt gegen Baum

Der 19-jährige Fahrer war am Montagnachmittag auf einer Landstraße im Kreis Osnabrück zwischen Hunteburg und Damme unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Demnach fuhr er vermutlich zu schnell, kam von der Straße ab und stieß mit dem Auto gegen den Baum.

Landkreis Osnabrück: Beifahrer stirbt nach Autounfall

Der 18-jährige Beifahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen. Der Fahrer wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht. dpa