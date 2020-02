Asse-Analyse belegt schwere Versäumnisse

Von A wie Anträge und Analysen über Klagen und Korrespondenzen, Notizen und Protokolle - bis Z wie Zertifikate war das Institut für Wissensanalyse und Wissenssynthese (IWW) in Goslar von 2013 bis 2018 Dokumenten insbesondere zur Asse auf der Spur. Das Ziel: Der Aufbau eines modernen „Wissensmanagements“, um schwere Fehler wie seinerzeit das Nutzen der instabilen Asse als Endlager künftig zu verhindern. Eine Projektverlängerung war trotz eines dringenden Appells des Landtags an den Bund gescheitert. Aus dem Entwurf des Abschlussberichts von 2019, der unserer Zeitung vorliegt, geht hervor: Nach mehr als 400 als existent identifizierte Dokumente zur Asse konnten seinerzeit nicht mehr weitergesucht werden.

Als die Probleme mit dem teilweise einsturzbedrohten „Forschungsbergwerk“ und „Versuchsendlager“ Asse II in Remlingen immer drängender wurden, zog der Bund die Reißleine. Aus der Zuständigkeit des Bundesforschungsministeriums holte der damalige Bundesumweltminister Sigmar Gabriel (SPD) die Asse ins Atomrecht. Betreiber wurde statt des Helmholtz Zentrums München das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS). Im Zuge einer großen Umstrukturierung von Behörden und Gesellschaften im Atombereich ist aktueller Betreiber die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE). Ein Untersuchungsausschuss des Landtags hatte von 2009 an versucht, Hintergründe des Asse-Debakels aufzuhellen. Um die Erkenntnisse zu sichern, besser auswertbar und nutzbar auch für die Zukunft zu machen, wurde ein Projekt zur Digitalisierung und Auswertung der Akten noch unter Bundesforschungsministerin Annette Schavan (CDU) auf den Weg gebracht. Dazu war 2013 das Institut in Goslar als Außenstelle des Helmholtz Zentrums München eröffnet worden. Dies wiederum gehört als Bundesforschungseinrichtung zum Bereich des Bundesforschungsministeriums.

Klage über gekürzte Finanzmittel

Der Abschlussbericht bekräftigt laut Entwurfsfassung noch einmal wesentlich Erkenntnisse über das Nutzen der Asse, wie sie auch der Asse-Untersuchungsausschuss zutage gefördert hatte. „Am Beispiel der Schachtanlage Asse II sieht man deutlich, wie aus dem vermeintlich richtigen Weg ein Desaster wurde“, heißt es schon im Vorwort des IWW-Berichts. „Um den Anschein einer sachlichen Endlagersuche zu erwecken, wurden vor Beginn der Einlagerung (…) unterschiedliche Gutachten in Auftrag gegeben“, heißt es beispielsweise zu den Jahren vor 1967. Ein wichtiges Gutachten von 1946, das Laugenstellen in Asse 2 teilweise „ernsthafteren Charakter“ bescheinigte, war offenbar gar nicht bekannt. Von Wissensmanagement konnte keine Rede sein. Auch der U-Ausschuss des Landtags hatte es mit 1 Million Seiten Papier aus Ministerien und anderen Einrichtungen zu tun, die auszuwerten waren - ohne digitale Erfassung und Auswertungsmöglichkeiten wie Stichwortsuchen nur eingeschränkt möglich. „Leider wurden die Mittel für die Verlängerung dermaßen gekürzt, dass kein Personal mehr für die abschließende Beschaffung, das Scannen und die Archivierung weiterer Unterlagen finanziert werden konnte und somit nicht zur Verfügung stand“, heißt es nun im „Schlussbericht“ zum „Wissensmanagement von Altdokumenten aus Forschung, Verwaltung und Betrieb“. Von 1832 noch identifizierten Dokumenten zur Asse hatte das IWW 1412 demnach auffinden können, 420 fehlten. „Es hätte bereits damals eine Einrichtung geben müssen, die sämtliche Unterlagen besaß und den Entscheidungsträgern zugänglich machte“, heißt es in dem Asse-Bericht.

Bundesministerium: Bericht veröffentlichen

µµµµµµDie Bundesgesellschaft für Endlagerung BGE übernahm zwar mit dem Aus des IWW zwar das Themenfeld „Wissensmanagement“. Was genau das für die Suche nach noch nicht aufgefundenen Asse-Dokumenten bedeutet, ist aber unklar. Eine BGE-Sprecherin verwies zu dem Bericht ans Bundesforschungsministerium. Das IWW hatte den Bericht offenbar bereits im Februar 2019 fertiggestellt. In einer Landtagsdrucksache vom 5. Juni 2019 heißt es, „dass der Bericht des IWW Goslar inzwischen fertiggestellt sei und sich in der Abstimmung mit dem Helmholtz Zentrum München befinde“. Passte dem Bund die Kritik am Projektende nicht? In einer Stellungnahme des Bundesforschungsministeriums als „Zuwendungsgeber“ heißt es, der Zuwendungsempfänger Helmholtz München (HMGU) trage die Verantwortung für eine Verwertung seiner Arbeitsergebnisse. Diese seien grundsätzlich zu veröffentlichen. Das BMBF wirke darauf hin, „dass die Arbeitsergebnisse durch das HMGU als Zuwendungsempfänger so schnell wie möglich veröffentlicht werden“. „Der Bericht liegt dem Helmholtz Zentrum München vor und steht vor seiner Veröffentlichung“, heißt es dort. Eine Erklärung für die einjährige Verzögerung gab es nicht.