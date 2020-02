Polizeiaufgebot für „Clan“-Patient kostete rund 900 000 Euro

Der Krimi begann mit einer e-mail am Mittag des 3. Februar, vier Tage später gab es einen Notruf aus der Medizinischen Hochschule (MHH) an die Polizei. Ein Streifenwagen fuhr sofort zur MHH. Später folgte ein Großaufgebot von Polizisten mit rund 900 000 Euro an Personalkosten. Und der Thriller wie nach einem TV-Drehbuch endete nur vorläufig mit dem Abflug des mutmaßlichen Clan-Mitglieds aus Montenegro Richtung Türkei am vergangenen Freitag. „Es sind Defizite zutage getreten“, sagte der für die MHH zuständige Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) am Montag in einer Unterrichtung im Landtag. MHH-Vizepräsident Andreas Tecklenburg muss gehen.

Minister: MHH musste den Mann nicht aufnehmen

Der Fall des 35jährigen Igor K. hat bundesweit für Aufsehen gesorgt. Nach einem Anschlag auf ihn in seiner Heimat war der Mann zur Weiterbehandlung von „multiplen Schussverletzungen“ in die MHH gekommen. Nachdem bekannt wurde, wer da in der MHH behandelt wird, war die Großklinik mit viel Publikumsverkehr im Ausnahmezustand. Fast 2500 Polizisten, so erklärte es Hannovers Polizeipräsident Volker Kluwe am Montag, waren im Einsatz. Politisch waren Wissenschaftsministerium, aber auch Justizministerium und Innenministerium unter Druck gekommen. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Anja Piel hatte von einem heillosen Durcheinander in der Regierung gesprochen, der FDP-Fraktionsvorsitzende Stefan Birkner von einer Beschädigung des Rechtsstaates. „Auch wir erwarten, dass die beteiligten Ministerien vollständig über die Geschehnisse informieren, die letztlich dazu führten, dass Igor K. nach Deutschland kommen konnte, unter immensem Polizeischutz in der MHH behandelt werden musste und nicht in ein geeigneteres Krankenhaus verlegt wurde“, fasste der CDU-Abgeordnete Jens Nacke die wesentlichen Fragen zusammen.

Thümler, der als einziger der betroffenen Minister den Abgeordneten selber Rede und Antwort stand, machte eines mehrfach deutlich. Die MHH sei nicht verpflichtet gewesen, denn Mann zu behandeln, sagte der CDU-Politiker in der gemeinsamen Sitzung von Innenausschuss und Wissenschaftsausschuss des Landtags. In diesen Ausschüssen sitzen die jeweiligen Fachpolitiker aller Landtagsfraktionen. Wie aus einer Chronologie hervorgeht, gab es mit Eingang der auf Englisch verfassten e-mail aus einer Klinik in Montenegro am 3. Februar an die MHH mit der Bitte um Weiterbehandlung einen mehrtägigen Vorlauf bis zur Aufnahme von Igor K. Dabei ging es nicht nur um die zu behandelnden Verletzungen, sondern auch um einen Kostenvoranschlag. Unter anderem sollen dazu klinische Berichte und Röntgenaufnahmen vorgelegen haben. Nähere Umstände der Verletzungen - der Mann war in Montenegro offensichtlich im Zusammenhang mit Kämpfen rivalisierender Clans im Drogenmilieu angeschossen wurden - behielt die Klinik in Montenegro offenbar für sich. Dass Igor K. bereits dort von starken Polizeikräften hatte geschützt werden müssen, soll den Verantwortlichen in der MHH erst mit dessen Landung in Hannover-Langenhagen am 7. Februar bekannt geworden sein: Der begleitende Arzt des Montenegriners soll sich gewundert haben, dass lediglich ein Krankenwagen bereitstand. Die Polizeidirektion Hannover erfuhr am Abend der Landung per Notruf aus der MHH, dass ein Opfer eines Mordanschlags zur Behandlung da war. Die genaue Identität des Mannes musste die Polizei mit Hilfe des Bundeskriminalamts, von Interpol und Landeskriminalamt selber ermitteln. Fortlaufende Gefährdungsanalysen folgten, schließlich nach einem ersten Medienbericht über den Aufenthalt der Großeinsatz. „Die Polizei hat die Situation vorgefunden und darauf reagiert“, sagte Landespolizeipräsident Axel Brockmann vom Innenministerium.

Tauziehen um Verlegung

Parallel begann ein Tauziehen um ein Verlegen des Patienten aus Sicherheitsgründen, etwa ins Justizvollzugskrankenhaus im niedersächsischen Lingen, in das große Justizvollzugskrankenhaus in Nordrhein-Westfalen, in Bundeswehr-Krankenhäuser oder gar in die US-Militärbasis Ramstein. „Wir waren am 13. Februar abends so weit, dass verlegt hätte werden können“, hatte Innenminister Boris Pistorius (SPD) in der Vorwoche für Polizei und MHH erklärt. Justiz-Staatssekretär Rainer Beckedorf verwies im Ausschuss aber erneut auf die sehr begrenzte Ausstattung der Klinik, die auch keine Intensivstation habe. Da Igor K. zwischenzeitlich erneut in der MHH operiert wurde und eine erste positive Gerichtsentscheidung auf „Schutzgewahrsam“ befristet war, endete der Fall dann ohne eine Verlegung innerhalb Deutschlands - mit einer Ausweisungsverfügung und dem Ausfliegen per Hubschrauber nach Langenhagen und von dort Richtung Türkei. Wegen des Verdachts auf Geldwäsche wird nach einer Strafanzeige ermittelt - Igor k. war Privatpatient, 91 000 Euro waren die geschätzten Behandlungskosten. Die MHH war offenbar Ziel, weil der behandelnde Arzt als Spezialist für den Erhalt von Gliedmaßen gilt. Wie es am Montag hieß, musste der Hubschrauber desinfiziert werden - wegen Krankenhauskeimen aus Montenegro. Der Bund der Steuerzahler schätzt die Kosten samt Sachaufwand weit höher: auf rund 1,6 Millionen Euro.