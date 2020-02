Schmuggler mit 17 Kilo Marihuana im Kofferraum erwischt

Sichergestelltes Marihuana ist an einer Kontrollstelle der Polizei an der A93 zu sehen. Eine deutlich größere Menge fangen jetzt Beamte in einem Kofferaum.

Mit 17 Kilogramm Marihuana im Gepäck sind zwei Drogenschmuggler an der deutsch-niederländischen Grenze bei Bad Bentheim erwischt worden.

Kofferraum bis oben hin mit Drogen gefüllt

Die beiden 22 und 25 Jahre alten Männer seien festgenommen und an Zollfahnder übergeben worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Eine Streife der Bundespolizei hatte den Wagen am Freitagmittag auf einem Parkplatz an der Autobahn 30 überprüft und dabei den bis zum Rand gefüllten Kofferraum geöffnet.

Wert der Drogen: zirka 170.000 Euro

Den Wert der 21 Beutel schätzten die Beamten auf rund 170-000 Euro. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurden die Männer einem Haftrichter beim Amtsgericht Meppen vorgeführt, der Untersuchungshaftbefehle erließ.