Corona-Virus: Erster Verdachtsfall in Braunschweig

Aufgrund einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus sind in China schon 132 Menschen gestorben. Das Virus breitet sich weltweit schneller aus als bisher angenommen. In Deutschland sind vier Fälle bekannt. Und in Braunschweig gibt es den ersten Verdachtsfall.

Laut Stadt-Sprecher Adrian Foitzik haben die Beteiligten am Mittwochvormittag „umgehend gehandelt“, als von einer Arztpraxis ein Verdachtsfall gemeldet wurde. In Absprache mit der Gesundheitsbehörde wurde ein Abstrich genommen und zur Prüfung an das Landesgesundheitsamt gesandt. Der Patient hat nur leichte Symptome und soll sich zu Hause aufhalten. Er war in der chinesischen Provinz Hubei, von der sich das Coronavirus ausbreitet, und hatte danach mit ersten Anzeichen einer Grippe die Arztpraxis aufgesucht. Das Ergebnis der Untersuchung soll Donnerstagnachmittag vorliegen.

Chaotischer verlief hingegen wohl ein anderer vermeintlicher Verdachtsfall in Braunschweig. Ein Internist kümmerte sich um ihn. Der Mediziner, der anonym bleiben möchte, schilderte seine Erfahrungen mit den Behörden, kritisierte: „Es gibt keinen Plan, keine Vorort-Struktur. Ich habe das Gefühl, dass wir in der Region gegen das Coronavirus nicht gewappnet sind.“

Zum Hintergrund: Er und seine Kollegin riefen am Montagnachmittag und Dienstagmorgen stundenlang in der Braunschweiger Gesundheitsbehörde an – zuerst ergebnislos. Die Ärzte wollten den Verdachtsfall melden. Es ging um ein Ehepaar aus Braunschweig, das in Singapur und auf Bali Urlaub machte. Sie kamen am Wochenende zurück. Zuvor hatte zuerst die Frau, dann der Mann 40 Grad Fieber und starken Husten. Am Dienstagvormittag schließlich rief ein Mitarbeiter des Gesundheitsamts beim Arzt zurück, meldete sich auch beim Patienten. Da der Urlauber sich aber nicht in der Provinz Hubei aufhielt, stufte er ihn nicht als Risikopatienten ein – und der Fall war erledigt.

Aus Sicht des Arztes war das zu sorglos. Große Hotels, viele Touristen, darunter auch Chinesen – ebenso an den Flughäfen, dazu die Symptome seines Patienten. „Das hätte man überprüfen müssen“, so der Internist. Vor allem stört ihn die mangelnde Erreichbarkeit und die aus seiner Sicht große Konzeptlosigkeit der Behörden.

Diese wehren sich gegen die Kritik. Dagmar Ziehm, Sprecherin des Landesgesundheitsamts, sagte: „Das ist inhaltlich alles richtig gelaufen.“ Die Urlauber seien keine Verdachtsfälle, weil sie sich nicht im Risikogebiet aufgehalten hätten. Die Gesundheitsämter im Land seien bestens informiert. „Sie sind die Dreh- und Angelpunkte.“ Auch Stadt-Sprecher Foitzik wies die Kritik von sich.

Über Nacht von Dienstag auf Mittwoch meldete China 1459 neue Virusfälle. In Niedersachsen gibt es bislang keine nachgewiesene Infektion. Eine einstellige Zahl von Verdachtsfällen wird überprüft.

VW lässt seine 3500 Mitarbeiter in Peking unterdessen für zwei Wochen von daheim aus arbeiten. Nach Angaben des Autobauers werden bis auf weiteres auch alle Geschäftsreisen in China und international ausgesetzt.

