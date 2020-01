Weil stützt Forderung nach Tempo 130

28.01.2020, Niedersachsen, Hannover: Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident von Niedersachsen, spricht in der Landespressekonferenz im Landtag vor Journalisten

Hannover. Der Ministerpräsident und VW-Aufsichtsrat will die Debatte um das Limit beendet sehen - und sagt Ja.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) ist nun doch für ein Tempolimit von 130 auf deutschen Autobahnen. „Ich bin dafür, dass wir jetzt mal einen Schnitt machen, dass wir sagen, jawoll, Tempolimit ist eine gute Sache und dann haben wir nach ein paar Jahrzehnten die Diskussion mal abgeschlossen“, sagte Weil am Dienstag vor der Landespressekonferenz Niedersachsen. Nach seinen Erfahrungen mache es ohnehin in der Praxis keinen großen Unterschied, so wegen der zahlreichen Baustellen und des hohen Verkehrsaufkommens. Mit dieser Begründung hatte Weil 2019 ein Tempolimit noch als überflüssig abgelehnt.

Weil: In der Praxis kaum Bedeutung

„Die ganze Diskussion hängt fast allen Menschen inzwischen ziemlich weit zum Halse raus“, sagte Weil nun. Beispiele aus anderen Ländern zeigten, dass der Unterschied in der Praxis nicht sehr groß sei. „Die Forderung nach einem Tempolimit ist rein symbolisch und löst keine Probleme“, erklärte dagegen der frühere Landesverkehrsminister Jörg Bode (FDP). Die Verkehrssicherheit werde damit höchstens in Einzelfällen verbessert, da es an Gefahrenpunkten bereits Tempolimits gebe. Weil ist auch Mitglied im VW-Aufsichtsrat.