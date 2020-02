Melden Sie sich für unsere Newsletter an!

Bestens informiert sein – das können, Sie wenn Sie unsere Newsletterformate abonnieren. Der tägliche Newsletter informiert Sie zu aktuellem Geschehen in der Redaktion – und bietet exklusive Einblicke in der Arbeit der Redaktion. Außerdem können Sie unseren wöchentlichen Eintracht-Newsletter abonnieren, und immer wissen, was bei Ihrem Verein los ist.

„Post aus der Redaktion“

Der tägliche Newsletter mit den wichtigsten Themen aus Braunschweig, Wolfsburg, Salzgitter und der Region. Worüber redet die Region? Was bewegt die Menschen? Durch den täglichen Newsletter direkt vom zentralen Themendesk Ihrer Tageszeitung sind Sie bestens informiert. Unsere Redaktion gibt jeden Tag Einblicke in die aktuellen Recherchethemen und versorgt Sie mit exklusiven Nachrichten aus der Region. Dieser Newsletter startet zum 17. Februar – melden Sie sich jetzt an und verpassen Sie nichts!

Der tägliche Newsletter.

Sie wollen keine Nachrichten aus der Region mehr verpassen?

Dann melden Sie sich hier zu unserem täglichen Newsletter an. Anrede Frau Herr Vorname Nachname E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung* Ich willige ein, dass mich die BZV Medienhaus GmbH regelmäßig per E-Mail über Medienangebote (Digital und Print), Gewinnspiele, Leserreisen, Treueangebote, Meinungsumfragen, Veranstaltungen sowie Angebote aus dem Online-Shop per E-Mail informiert. Diese Einwilligung kann ich jederzeit per E-Mail, durch Nutzung des in den E-Mails enthaltenen Abmeldelinks, widerrufen.



Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Kombiformular HP * Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. BZV Medienhaus GmbH

Hintern Brüdern 23

38100 Braunschweig



Telefon: (05 31) 39 00 - 0

E-Mail: info@bzv.de

Homepage: www.bzv-medienhaus.de



www.CleverReach.de

„Unsere Eintracht“

Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein – und Sie wollen immer auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt „Unsere Eintracht – der BZ-Newsletter. Alles, was Sie über Eintracht Braunschweig wissen müssen“. Wenn Sie sich für den wöchentlichen Newsletter anmelden, erhalten Sie jeden Freitag, pünktlich zum Spielwochenende, die wichtigsten Infos zugeschickt. Der erste Newsletter erscheint am Freitag, 24. Januar.

Wie stehen Eintrachts Chancen am nächsten Spieltag? Wie stark ist der Gegner einzuschätzen? Und welche Spieler stellt der Trainer auf? Erhalten Sie im wöchentlichen Newsletter der Braunschweiger Zeitung exklusive Analysen und Einschätzungen unserer Sportredakteure zu Eintracht Braunschweig.

sdfsdf Foto: der Newsletter zu unserer Eintracht

Sie wollen keine Neuigkeiten zu Eintracht Braunschweig verpassen?

Dann melden Sie sich hier zu unserem wöchentlichen Newsletter an. Anrede Herr Frau Vorname Nachname E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung* Ich willige ein, dass mich die BZV Medienhaus GmbH regelmäßig per E-Mail über Medienangebote (Digital und Print), Gewinnspiele, Leserreisen, Treueangebote, Meinungsumfragen, Veranstaltungen sowie Angebote aus dem Online-Shop per EMail informiert. Diese Einwilligung kann ich jederzeit per E-Mail, durch Nutzung des in den E-Mails enthaltenen Abmeldelinks, widerrufen.



Opt-In Version Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Kombiformular *Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. BZV Medienhaus GmbH

Hintern Brüdern 23

38100 Braunschweig



Telefon: (05 31) 39 00 - 0

E-Mail: info@bzv.de

Homepage: www.bzv-medienhaus.de



www.CleverReach.de