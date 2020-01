Zeugen entlasten Hannovers Ex-OB Stefan Schostok

Hannover. Zwei Bedienstete sagen vor Gericht aus, sie hätten das Problem der illegalen Zulagen nicht an ihren obersten Chef herangetragen.

Bei manchen Fragen des Landgerichts an die Zeugin nestelt der Angeklagte Stefan Schostok nervös an seinem Schreibgerät. Keine zwei Meter sitzt die Personalsachbearbeiterin des Rathauses in Hannover von dem ehemaligen SPD-Oberbürgermeister entfernt. Dort vor der 18. Großen Strafkammer berichtet sie von ihren schweren Bedenken gegen die zwischen April 2015 und Mai 2018 geflossenen illegalen Zulagen für den Mitangeklagten, den damaligen Büroleiter des Stadtoberhaupts, Frank Herbert. Und wie diese einfach weggewischt worden seien.

Sachbearbeiterin wurde nicht aktiv

„Ich war empört und erschüttert“, sagt die 50-Jährige, die schon Anfang 2015 in einem Vermerk unmissverständlich auf die Rechtswidrigkeit der Boni von rund 1300 Euro monatlich hingewiesen hatte. Diese Zuschläge sollten die Differenz zwischen den Besoldungsgruppen B2 und B5 ausgleichen, wurden nach außen jedoch als Mehrarbeitsvergütungen verkauft. Selbst aktiv wurde die Frau trotz aller Bauchschmerzen allerdings nicht. „Ich konnte damit doch nicht mal eben zum Oberbürgermeister gehen.“

Schostok und der damalige Personaldezernent Harald Härke müssen sich laut Anklage seit Dezember für diese dubiosen Zahlungen von insgesamt fast 50.000 Euro wegen schwerer Untreue zulasten der Stadtkasse verantworten, Herbert als Profiteur wegen der Anstiftung dazu. Am Dienstag vernimmt das Gericht die ersten Zeugen, neben der Sachbearbeiterin auch deren direkten Vorgesetzten, der ebenfalls trotz aller Zweifel nicht gegen die Boni einschritt. Am Ende dieses dritten Verhandlungstages kann aber zumindest der Ex-OB zufrieden lächeln. „Das ist alles gut gelaufen“, bewertet Schostok im Gespräch mit unserer Zeitung den Ausgang der Befragung.

Beide Bediensteten sagen nämlich aus, dass sie selbst das Problem nicht an ihren obersten Chef herangetragen hätten. Sie bringen also nicht Schostoks Version ins Wanken, dass er, der Sozialpädagoge, von den Verstößen gegen das Besoldungsrecht gar nichts mitbekommen habe und daher unschuldig sei. Im Gegenteil: „Der Oberbürgermeister war entsetzt“, beschreibt der Leiter des Personalbereichs Schostoks Reaktion, als sich bei einem Anruf aus dem Innenministerium im Mai 2018 das vermeintliche Okay der Kommunalaufsicht offenbar als Schwindel entpuppte. Auch Jurist Herbert, der das Telefonat im der OB-Amtsstube mitverfolgt habe, sei „genauso aufgebracht“ gewesen, erklärt der 61-jährige Zeuge. „Wir haben die Zulagen sofort eingestellt.“

Der inzwischen pensionierte Personaldezernent Härke hatte seine Zahlungsanweisungen vor seinen Mitarbeitern damit gerechtfertigt, dass die kommunale Prüfbehörde die Zulagen bewilligt habe. Der Bereichsleiter, ein Jurist, dokumentierte diese Behauptung in einem Vermerk, ging ihr aber trotz weitere Zweifel nicht weiter nach. Das wiederum mag Oberstaatsanwältin Hilke Markworth nicht nachvollziehen. Er müsse doch gewusst haben, dass man die strengen Regeln des Besoldungsrechts nicht so einfach aushebeln könne.