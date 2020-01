Beim Rauchen auf dem Balkon ist ein 65 Jahre alter Bewohner eines Alten- und Pflegeheims in Soltau (Heidekreis) gestorben.

Kleidung des 65-Jährigen geriet in Brand

Die Kleidung des im Rollstuhl sitzenden Mannes habe am Donnerstagvormittag Feuer gefangen und sei in Brand geraten, teilte die Polizei in Soltau mit. Der Mann starb noch am Unglücksort. Weitere Angaben machen die Ermittler zunächst nicht. dpa