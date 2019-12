Niedersächsische Zoos verzeichnen 2019 mehr Besucher

Hannover. Die Zoos in Niedersachsen verzeichnen 2019 ein Besucherplus. Und in zwei Einrichtungen gibt es Nachwuchs bei den Eisbären.

Die Zoos in Niedersachsen freuen sich über mehr Besucher. „2019 war ein sehr gutes Jahr für uns“, sagte Heike Kück, Direktorin des Zoos am Meer Bremerhaven. Die Osterferien hätten dank des guten Wetters etwa 15.000 Besucher mehr in den Zoo gebracht, das sei ein Plus von rund fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr. „Die Hitzephasen im Sommer waren nicht so extrem wie 2018, daher konnten wir über den Sommer die Zahlen halten“, berichtete Kück. Auch die Zoos in Osnabrück und Hannover verzeichneten nach eigenen Angaben ein Besucherplus. Genaue Zahlen gibt es aber noch nicht.

Eine Attraktion sollen die beiden Eisbärjungen in Bremerhaven werden – wenn sie durchkommen. „Allerdings ist der große Hype vorbei, da ja sowohl wir, als auch andere Zoos in den vergangenen Jahren junge Eisbären hatten“, sagte Direktorin Kück. Der Zoo werde immer wieder damit konfrontiert, nur wegen des Profits und nicht zur Erhaltung der Zoopopulation Eisbären zu züchten, um diese besonderen Tiere den Menschen zeigen zu können, kritisierte sie. „Es ist eine sehr große tiergärtnerische Herausforderung, und wir sind stolz darauf, dass wir es geschafft haben“. Je nachdem, wie die Entwicklung der Jungtiere weiter voranschreite und ob alles gut gehe, werde der Eisbärnachwuchs voraussichtlich im April zu sehen sein.

Zoo Hannover erwartet Besucherzuwachs durch Eisbär-Nachwuchs

Der erste Nachwuchs bei den Eisbären im Zoo Hannover soll ebenfalls ein Besuchermagnet werden. Dem kleinen Eisbär gehe es gut, er trinke regelmäßig und die Mutter kümmere sich vorbildlich um ihr Jungtier, sagte Zoo-Sprecherin Simone Hagenmeyer: „Wir hoffen also, dass es sich auch weiterhin so gut entwickelt und dann – wie auch im Freiland – im Frühjahr, vielleicht im April, gemeinsam mit der Mutter die Höhle verlässt“. Der Zoo möchte nach eigenen Angaben seine Besucher für den Schutz der bedrohten Eisbären und ihres Lebensraumes sensibilisieren.

Im Zoo Hannover soll 2020 außerdem das erweiterte Gehege und der vergrößerte Stall für den Elefantenbullen fertiggestellt und zunächst von den Elefantenkühen bezogen werden, berichtete Hagenmeyer. Nach dem Umzug werde das Gehege der Elefantenkühe erweitert, zudem laufe ein Architektenwettbewerb für ein begehbares Warmhaus.

Zoo Osnabrück eröffnet neue Löwenanlage

„Im Bereich Yukon Bay planen wir Gehege für Stinktiere, Baummarder und Schneehasen“, sagte die Sprecherin. Außerdem hätten die Planungen für den Bereich hinter dem neuen Zoo-Eingang begonnen, der zu der afrikanischen Landschaft „Sambesi“ gehören wird. Für die jungen Zoobesucher werde es eine neue Rutschattraktion mit mehreren Bahnen geben, die zum Saisonstart eröffnet wird.

Im Zoo Osnabrück soll im Sommer 2020 die neue Löwenanlage eröffnet werden, die Bauarbeiten haben Mitte Dezember begonnen, wie Zoo-Sprecherin Svenja Vortmann mitteilte. Das Zuhause der fünf Raubkatzen wird flächenmäßig verdreifacht. Der Umbau der Löwenanlage ist ein Teil des neuen Afrika-Areals „Mapungubwe“.

„Außerdem warten viele Veranstaltungen auf die Zoobesucher, wie zum Beispiel das Open Air-Kino oder die Zoo-Lights“, sagt Vortmann. Die Erlöse aus den Veranstaltungen benötige der Zoo, um die Tierhaltung auch weiterhin verbessern zu können, da die Einrichtung im Gegensatz zu anderen Zoos nur geringe kommunale Zuschüsse erhalte. dpa