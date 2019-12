Wegen der Windkraft: Landesregierung ermahnt Regionalverband

Investoren und Landwirte in der Region, die ihre Äcker gerne verpachten würden, haben Recht: Der Regionalverband Großraum Braunschweig plant beim Ausbau der Windkraft zwischen Harz und Heide ungewöhnlich lange. Das geht aus einer Antwort des Landwirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der Grünen-Landtagsfraktion hervor.

Die Gifhorner Landtagsabgeordnete Imke Byl wollte es genau wissen. Und die Landesregierung stellt dem zuständigen Regionalverband Großraum Braunschweig ein eher schlechtes Zeugnis aus. Demnach dauert es im Landesschnitt 5,3 Jahre, bis Raumordnungspläne wie bei der Windkraft neu aufgestellt werden. Der Regionalverband Großraum Braunschweig aber plant schon seit Mitte 2011, also mehr als acht Jahre – bisher ergebnislos.

„Die lange Verfahrensdauer wird daher kritisch gesehen“, schreibt das Landwirtschaftsministerium. Das Ministerium belässt es aber bei dieser Ermahnung. Es nimmt den Verband teilweise in Schutz: „Die rechtlichen Anforderungen an ein Planungskonzept zur Weiterentwicklung der Windenergienutzung sind hoch und bedürfen einer fachlich fundierten Erarbeitung“, heißt es in der Antwort der Landesregierung in Behördendeutsch. Die Gründe für den schleppenden Ausbau der Windkraft in Niedersachsen seien vielfältig – und nicht ausschließlich auf der Planungsebene zu suchen. Also auch nicht nur beim Regionalverband selbst.

Auch in unserer Region kämpfen zahlreiche Bürgerinitiativen gegen neue Windparks. Mitglieder der Verbandsversammlung des Regionalverbands erklärten, dass sie persönlich angefeindet wurden. Das Thema ist hochemotional. Es geht um viel Geld. All das sorgte dafür, dass der Regionalverband die Pläne bereits drei Mal offen legen musste. Jedes Mal konnten Bürger wieder Einsprüche erheben. Diese mussten ausgewertet und gegebenenfalls abgearbeitet werden. Es ging um Fragen des Naturschutzes, aber auch um die Abstände zwischen Windparks und Siedlungen, einzelnen Häusern. Dadurch verschoben sich einzelne Windparks immer wieder. So mancher Windpark wurde größer, andere kleiner.

Hinzu kommt laut Landwirtschaftsministerium: „Das Ziel eines zügigen Inkrafttretens …. (der Pläne)... des Regionalverbands kann und darf jedoch nicht zu Lasten der Rechtmäßigkeit gehen.“ Als mahnendes Beispiel dient die Region Hannover. Im März kippte das Oberverwaltungsgericht Lüneburg überraschend die Windpark-Pläne der Region Hannover. Den Hannoveranern seien Fehler unterlaufen, erklärten die Richter. Auch in der Region Hannover ging es um den Abstand zwischen Windparks und Siedlungen.

Dreimal schon hat das Amt für regionale Landesentwicklung (ArL) mit Sitz in Braunschweig die Pläne des Regionalverbands abgelehnt. Immer wieder musste der Verband nachsitzen. Stand heute liegt noch keine Lösung vor. Der Regionalverband hat bis Ende März 2020 Zeit, die Pläne noch einmal zu überarbeiten. Es bleibt abzuwarten, ob sie dann genehmigt werden.

Das Ministerium listet fein säuberlich auf, wann sich der Regionalverband und das ArL als prüfende Behörde getroffen haben. Seit Anfang 2014 gab es 14 Besprechungstermine. Das ArL hat zudem drei schriftliche Stellungnahmen zu den Plänen verschickt. Trotz rechtlichem Beistand hat der Verband bisher nicht liefern können. Laut Ministerium ist klar, wo der Fehler liegt: Es liege im Ermessen des Verbands, „Erkenntnisse aus den Gesprächsterminen im Rahmen der eigenen Planung umzusetzen“.

Aus Sicht der Landtagsabgeordneten Byl gleicht das Prozedere einem Trauerspiel: „Das Land weist die Verantwortung für die zeitlichen Verzögerungen weit von sich“, sagte sie. Das ArL ist eine Landesbehörde. Es ist das Scharnier zwischen dem Land und unserer Region.

Kommunen und Verbände brauchen aus Sicht Byls bessere Beratung. Sie sagte: „Doch auch das ArL und der Regionalverband müssen sich fragen lassen, was genau los ist. Generell offenbaren dieses Planungs-Hickhack und die vielen Gerichtsurteile doch, dass die Regelungen zur Vorranggebietsausweisung auf Landes- und Bundesebene dringend auf den Prüfstand gehören.“ Neue pauschale Abstandsregelungen wie von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier geplant, würden Prozesse dagegen um Jahre zurückwerfen. Das Landwirtschaftsministerium sprach von „keinen einfachen Lösungsansätzen“. Nach einem großen Wurf klingt das nicht.

Windkraft in der Region

Die Vorrangfläche für Windräder zwischen den Landkreisen Gifhorn und Goslar soll von 3100 Hektar auf 6700 Hektar mehr als verdoppelt werden. Das entspricht 13.000 Fußballfeldern. Die Pläne des Regionalverbands Großraum Braunschweig umfassen mehr als 7000 Seiten.

Aus den bestehenden 34 Windparks mit 390 Windrädern sollen 49 Windparks mit weit mehr als 600 Anlagen werden. Viele der alten Windräder sollen zusätzlich durch neue, 200 Meter große Windrad-Riesen ausgetauscht werden. Es gab und gibt großen Widerstand gegen das Verfahren. Bürger in der Region erhoben mehr als 22.000 Einwände. Der Bau der neuen Windräder soll Investitionen von etwa 1,5 Milliarden Euro auslösen.