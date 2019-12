Proteste gegen den Landeshaushalt 2020

Vor dem Landtagsgebäude wechselten die Protestaktionen täglich. „Wer innere Sicherheit will, muss mehr in die Polizei investieren“, forderte eine „Mahnwache“ der Gewerkschaft der Polizei (GdP) am Dienstag. Tags zuvor hatte die Lehrergewerkschaft GEW mobil gemacht, des weiteren Weidetierhalter gegen die Ausbreitung des Wolfs protestiert. Denn im Landtag steht bis zum Donnerstag der Landeshaushalt 2020 auf dem Plan. Massive Kritik an dem 34,7-Milliarden-Etat für das Jahr 2020 gab es auch im Plenarsaal. „Kein Zukunftsplan für Niedersachsen“, sagte die Grünen-Fraktionsvorsitzende Anja Piel. FDP und AfD sehen das auch so.

Neue Lehrerstellen, Geld für Pflegekammer

Dass die Koalitionsmehrheit von SPD und CDU dem Haushaltsentwurf letztlich die nötige Mehrheit verschaffen wird, daran gibt es keinen Zweifel. In der Generaldebatte am Dienstag hoben Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) sowie Abgeordnete von SPD und CDU die aus ihrer Sicht unbestreitbaren Verdienste der geplanten Ausgabenverteilung hervor. Zu den Kernpunkten zählen ein Attraktivitätsprogramm für den öffentlichen Dienst, 1425 zusätzliche Planstellen an Gymnasien und Gesamtschulen, Förderprogramme von Elektromobilität bis Luftfahrt und mehr Geld für IT-Sicherheit. 400 Millionen Euro sollen außerdem zur Wohnraumförderung bereitstehen. In vielen Bereichen hatten die Koalitionsfraktionen über eine sogenannte politische Liste noch Geld nachgeschossen - oder nachschießen müssen, wie FDP-Fraktionschef Stefan Birkner spottete. Darunter waren auch 2,5 Millionen mehr für Polizeiausstattung. Schlagzeilen hatte auch die Entscheidung gemacht, die umstrittene Pflegekammer mit zunächst 6 Millionen Euro dauerhaft zu finanzieren. Weniger strittig: Geld für neun neue Staatsanwälte zum Verfolgen von Clan-Kriminalität.

Finanzminister Hilbers hob im Landtag insbesondere die steigenden Investitionen von rund 1,8 Milliarden Euro hervor, dazu weitere Milliarden in sogenannten Sondervermögen. Vorgesehen sind sie beispielsweise für die Universitätsmedizin in Hannover und Göttingen, nicht jedoch für die anderen Hochschulen. Die fürchten eher, stark von sogenannten globalen Minderausgaben - pauschalen Sparauflagen für Ministerien - betroffen zu sein. Die GdP verwies bei ihrer Mahnwache vor dem Landtag unter anderem auf Schimmel, bröckelnden Putz und Ekel-WCs in etlichen Polizeigebäuden. Selbst laut Landesregierung seien angesichts des Sanierungsstaus mehr als 100 Millionen Euro notwendig, so der Landesvorsitzende Dietmar Schilff. Bei der Besoldung liege Niedersachsen laut DGB-Report hinten. Die GEW fordert unter anderem eine höhere Bezahlung für Grund-, Haupt- und Realschullehrer. Das Land hatte lediglich eine Zulage zur jetzigen Besoldung beschlossen. Die Grüne Anja Piel vermisste einen klaren Schwerpunkt im Haushalt: „Wir müssen nach der langen Zeit des Zauderns endlich mutig und beherzt den Klimaschutz anpacken“, forderte Piel. Die Grünen hatten dazu einen 1-Milliarde-Klimafonds in zwei Tranchen gefordert. Auch in der Bildungspolitik und beim Wohnungsbau bleibe das Land weit hinter den Notwendigkeiten zurück. Den Gegenpol dazu bildete die AfD. Die Klimapanik überlagere alle anderen Themen, sagte deren Fraktionsvorsitzende Dana Guth. Sie kritisierte auch eine Abkehr vom anerkannten deutschen Förderschulsystem zugunsten Inklusion. „Unter der Verantwortung von Stephan Weil und Bernd Althusmann wird gezögert und gezaudert“, sagte der FDP-Politiker Birkner über den SPD-Ministerpräsidenten und dessen Stellvertreter von der CDU. Der Wolf breite sich ungehindert aus, der Bürokratieabbau komme nicht voran, und auch die Proteste der Landwirte, Polizeibeamten oder der Pflegekräfte führten nicht zu entschlossenem Handeln. Dem Eindruck, es geschehe wenig für Klimaschutz und Innovation, widersprachen SPD und CDU entschieden. Rund 55 Millionen Euro gingen 2020 in Projekte für den Klimaschutz, und alleine das Wirtschaftsministerium habe 380 Millionen Euro für Infrastruktur zur Verfügung. CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer warf den Grünen vor, mit ihrer Politik der „reinen Lehre“ eine Spaltung der Gesellschaft voranzutreiben, so zwischen Stadt und Land.

Weniger ausgeben war kein Thema

Der FDP-Abgeordnete Christian Grascha sagte, wo weniger Geld ausgegeben werden könne, darum sei es in der gesamten Debatte gar nicht gegangen. Die am Montag beschlossene Rettungsaktion von Land und Sparkassengruppe für die Nord-LB, abgewickelt außerhalb des Haushalts über Landesgesellschaften, war in der Generaldebatte zum Haushalt 2020 ebenfalls kein großes Thema mehr. Der Bund der Steuerzahler hatte sie in seinem jüngsten „Schwarzbuch“ als größtes Risiko eingeschätzt.